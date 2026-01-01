Menschen in Hamburg feiern das neue Jahr

Reeperbahn, Landungsbrücken oder Schanze: In Hamburg wird an vielen Orten das neue Jahr gefeiert. In Steilshoop wurden Passanten und Einsatzkräfte mit Pyrotechnik beworfen.

Hunderttausende Menschen haben in Hamburg das neue Jahr willkommen geheißen. Viele ließen in der Stadt Raketen steigen und feierten. Die Polizei sprach zunächst von einem verhältnismäßig ruhigen Abend.

In Steilshoop wurden laut Polizei Passanten und Einsatzkräfte mit Pyrotechnik beworfen. Von Verletzten war zunächst nichts bekannt. Mutmaßliche Täter wurden demnach festgestellt, ob diese auch festgenommen worden sind, war zunächst unklar.

Traditionell stehen in Hamburg der Hafen, die Straßen rund um die Reeperbahn, der Jungfernstieg und in diesem Jahr auch die Hafencity wegen der ZDF-Silvesterfeier im Fokus, wie die Polizei vorab mitteilte. Ein besonderes Augenmerk legt die Polizei auch auf bekannte Schwerpunkte wie Harburg oder Steilshoop. Wie beim letzten Jahreswechsel und zu Halloween werde die Polizei an verschiedenen Stellen in der Stadt erneut Drohnen einsetzen.

Im Zuge dessen wies die Polizei erneut auf das Feuerwerksverbot rund um die Binnenalster sowie auf dem Rathausvorplatz hin. Dort blieb es demnach weitestgehend ruhig, wie ein Polizeisprecher sagte. (dpa/mp)