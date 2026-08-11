Hafermilch gibt es in unzähligen Varianten, doch im Kaffee sind die Unterschiede erstaunlich groß. Wir haben wochenlang getestet. Fünf Sorten landen ganz vorne.

MOPO-Reporter Frank Wieding machte sich auf die Suche nach der besten Hafermilch. hfr

Wer vegan lebt, braucht eine Alternative zur Kuhmilch. Hafermilch ist da besonders beliebt, es gibt wohl geschätzt 100 Sorten – in Bio oder nicht, mit oder ohne Zucker, als Barista-Variante zum optimalen Aufschäumen. Doch welche ist wirklich gut?

Wo soll da schon groß der Unterschied sein, dachte ich lange Zeit. Hafer, Wasser, ein, zwei Zutaten mehr, fertig. Ich brauche Milch im Cappuccino – und eine feinporige Schaumkrone. Das hat die Bohne verdient, wenn sie fair gehandelt 20 Euro oder mehr pro Kilo kostet und bevorzugt von der Kooperative Quijote Kaffee aus Rothenburgsort stammt. Und natürlich frisch gemahlen.

Wochenlang wurde verschiedene Hafermilch getestet

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Doch was viele Jahre an Milchalternativen geboten wurde, machte aus tollen Röstaromen eine ungenießbare Plörre. Zu dominant der nussige Geschmack vieler Soja-Drinks. Hafermilch war bei mir der große Gamechanger. Und deswegen suchen wir hier die beste Hafermilch für den Kaffee. Wenig Eigengeschmack und gut aufzuschäumen. Wer Hafermilch zum Kochen oder fürs Müsli sucht, wird vermutlich andere Sorten favorisieren.

MOPO-Autor Frank Wieding (58) isst seit mehr als 40 Jahren kein Fleisch. Gras und Steine musste er trotzdem noch nie essen. Florian Quandt

Wochenlang haben meine Frau und ich uns durch die verschiedenen Barista- und normalen Sorten probiert. Günstige Eigenmarken, die weniger als einen Euro pro Liter kosten, bis zu den Premiummarken, für die bis zu 2,70 Euro verlangt werden. Und es war geschmacklich alles dabei: Sorten, die besonders getreidig schmecken und den Kaffee dominierten.

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Andere, die für unseren Geschmack viel zu süß waren oder sich nicht aufschäumen ließen. Funfact am Rande: Einige waren mit Mineralstoffen oder Vitaminen angereichert. Eigentlich Quatsch, wenn man saisonal und frisch kocht sowie kurze Inhaltslisten bevorzugt. Mit Ausnahme von Vitamin B12, das Veganer über ihre Nahrung natürlicherweise nicht aufnehmen können. In Bio-Produkten sind solche Zusätze allerdings verboten.

Barista-Varianten sind für Schaumfans ein Muss

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Wer auf optimalen Schaum steht, braucht eine Barista-Variante. Sie enthalten zusätzliche Emulgatoren und Stabilisatoren, sind teurer als normale Hafermilch. Bei uns landen vorne die Eigenmarke My Veggie von Edeka (1,49 Euro/Liter), Vemondo Barista von Lidl (1,29), Oatly Barista (2,69 – oft billiger im Angebot), Mølk Barista (1,99), Kölln Barista (1,99).

Und was empfehlen die Betreiber von Hamburgs Vegan-Cafés? „Wir nutzen Mølk“, sagt Kerrin Kruse von „Kjeks“ (u.a. Sievekingsallee 98, Hamm), „superlecker, lässt sich richtig gut aufschäumen und hat eine tolle, cremige Konsistenz“. Das bestätigt auch Janis Karkossa von den „Good One Cafés“ (u.a. Eimsbütteler Chaussee 71, Eimsbüttel): „Die Mølk Barista Hafermilch ist nicht zu intensiv im Geschmack und lässt den Kaffee gut durchkommen.“

Oatly Barista ist der Favorit bei diesen Hamburger Cafés

Im „GegenVind“ (Holstenstraße 175, Altona-Altstadt) favorisiert man Oatly Barista: „Sie eignet sich für uns am besten, weil sie nicht so einen starken Eigengeschmack hat,“ sagen Claudia und Martin Reichert, „und sich sowohl in einen feinen, cremigen Schaum für einen Cappuccino als auch in einen gröberen, härteren Schaum für einen Latte macchiato verarbeiten lässt.“

So sieht man das auch im „Café Roots“ (Eppendorfer Weg 193, Hoheluft-West): „Für uns passt sie geschmacklich einfach am besten zu den Kaffeebohnen unseres Hamburger Rösters ,Onetake‘“, sagt Lisa Schreyer. „Vor allem im Cappuccino werden die süßen und herben Noten unserer Röstung perfekt herausgearbeitet.“

Genau wegen des tollen Schaums hatte „Öko“-Test sowohl Oatly als auch Mølk in einem großen Hafermilch-Test vom Dezember 2023 nur ein „befriedigend“ gegeben. Denn beim perfekten Schaum hilft Phosphat. Nahezu alle anderen getesteten Hafermilch-Sorten bekamen ein „sehr gut“.