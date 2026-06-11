Der „Praxis ohne Grenzen“ gehen die Gelder aus. Doch der Senat will die Kassen nicht auffüllen

Es gibt wohl kaum einen Ort in Hamburg, an dem Menschlichkeit und Solidarität so konzentriert sind wie in der „Praxis ohne Grenzen“ in Eidelstedt. Hier stellen 80 Menschen ihre langjährig erworbene Expertise zur Verfügung, um sich um die Ärmsten der Armen zu kümmern. Es sind Ärzte und MFA, die längst in Rente sind und ihren Lebensabend genießen könnten. Stattdessen arbeiten sie umsonst – aus reiner Nächstenliebe.

Sie versorgen Menschen, die durch unser Sozialsystem fallen. Entweder, weil sie illegal sind. Oder weil sie als Selbstständige beruflich gescheitert sind und deshalb keine Krankenversicherung mehr haben.

Durch ihren unentgeltlichen Einsatz und die rechtzeitige Behandlung der Patienten, die sonst als Notfälle im Krankenhaus landen würden, ersparen sie dem System hohe Folgekosten. Trotzdem müssen auch Medikamente, Verbandsmaterialien oder Geräte bezahlt werden. Spendengelder allein reichen nicht.

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Politik zeigt sich nicht nur darin, was rechtlich gerade noch vertretbar ist.

Hamburg ist eine reiche Stadt, die sich Prestigeprojekte leistet und zuletzt eine teure Imagekampagne für Olympia in die Luft geblasen hat. Es kann nicht sein, dass das Geld nur dorthin fließt, wo Lobbyisten es hinlenken, und es sonst heißt, die Kasse sei leer.

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Natürlich kann der Senat auf Zuständigkeiten, Paragrafen und freiwillige Leistungen verweisen. Doch Politik zeigt sich nicht nur darin, was rechtlich gerade noch vertretbar ist. Sie zeigt sich darin, wen eine Stadt schützt, wenn es unbequem wird.

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Hamburg rühmt sich gern als weltoffen, sozial und menschlich. Dann muss diese Menschlichkeit auch dort gelten, wo sie Geld kostet. Gerade dort.

Wer bei den Ärmsten spart, spart an der Gesundheit von Menschen. Und an der Würde dieser Stadt.