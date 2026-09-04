Kein Strom, kein Wasser, kein warmes Essen: Ein Blackout kann den Alltag schnell lahmlegen. Die Vorbereitung darauf ist gar nicht schwer.

Vor einigen Jahren las ich das Buch „Blackout“. Es beschreibt, was bei einem Stromausfall passiert. Kurzfassung: Nichts gibt’s mehr, nichts geht mehr, nicht mal die Toiletten. Nach wenigen Tagen bricht die Ordnung zusammen.

Also habe ich für meine Familie Vorräte angelegt: Essen, Wasser, Batterien, ein Radio mit Kurbelantrieb, Gas für den Campingkocher und so weiter. Was wurde ich dafür ausgelacht! Ob ich jetzt etwa die AfD wähle? Die Sorge vor einem Blackout galt schließlich als „rechts“. Ob ich mir als Nächstes eine Armbrust kaufe? Lacht nur, meinte ich. Aber klopft nicht bei mir, wenn ihr im Ernstfall eure Pasta nicht warm bekommt.

Dann kam Corona. Da war nur das Klopapier knapp, doch plötzlich galt ich nicht mehr als Spinner, sondern man fragte mich, was ich denn alles im Keller habe.

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Ein Problem: Stromnetzbetreiber nutzen keine standardisierte Technik

Falls Sie nicht vorbereitet sind auf einen Blackout: Jetzt wäre eine gute Gelegenheit. Die Anschläge auf das Stromnetz zeigen, wie angreifbar wir sind. Die Wahrheit ist: Das Stromnetz können wir nicht flächendeckend überwachen. Umso wichtiger ist, im Ernstfall schnell reagieren zu können. Aber auch da sehen wir schlecht aus. Wir haben rund 850 (!) Stromnetzbetreiber, die keine standardisierte, austauschbare Technik nutzen – ein gefährlicher Flickenteppich.

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Wir haben keine zentralen Depots mit Ersatzteilen für schnelle Reparaturen. Aus Transparenzgründen stellen wir detaillierte Pläne unserer kritischen Infrastruktur frei ins Internet. Und die Drohnenabwehr ist immer noch auf diverse Ebenen verteilt. Es schadet also nicht, selbst ein bisschen vorzusorgen.