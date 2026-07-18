Pedelec, E-Bike oder S-Pedelec: Die Unterschiede sind groß – und damit auch die Regeln. Ein Überblick, wo welche Fahrzeuge fahren dürfen und welche Vorschriften gelten.

Immer mehr Elektrofahrräder sind auf den Straßen unterwegs. Oft nach dem Motto: Größer, schneller, weiter! Wo E-Bikes fahren dürfen und was besonders zu beachten ist.

Schon jedes fünfte Fahrrad in Deutschland hat einen Elektroantrieb (17,2 Mio. von 90,6 Mio. im Jahr 2025). Zwei Millionen Pedelecs werden jedes Jahr verkauft. Pedelec ist das Akronym für Pedal Electric Cycle. Bei Pedelecs unterstützt der Elektromotor beim Treten mit einer Nenndauerleistung bis 250 Watt und bis zu einer Geschwindigkeit von 25 km/h. Bis 6 km/h darf eine Schiebehilfe vorhanden sein. Rechtlich handelt es sich bei einem Pedelec um ein Fahrrad; es gelten dieselben Regeln der StVO.

Zu beachten ist, dass mit erhöhter Geschwindigkeit die Sorgfaltspflicht nach § 1 StVO zunimmt – ebenso wie der Anhalteweg bei einer Gefahrenbremsung. Für den Radverkehr ausnahmsweise freigegebene Gehwege und Fußgängerzonen dürfen unabhängig vom Antrieb nur mit Schrittgeschwindigkeit (4 bis 7 km/h) befahren werden.

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Fahrzeuge, die mit Motor und ohne Pedalantrieb schneller als 6 km/h oder mit Motor und Pedalantrieb schneller als 25 km/h fahren, sind Kraftfahrzeuge (Art. 2 168/2013). Zweiräder mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit bis 45 km/h und einer Nenndauerleistung bis 4 Kilowatt sind Kleinkrafträder. Als S‑Pedelec (Speed-Pedelec) werden Kleinkrafträder bezeichnet, die wie Fahrräder aussehen und beim Treten bis 45 km/h unterstützen. Als E‑Bike bezeichnet die StVO Kleinkrafträder, die mit elektrischem Antrieb auch ohne Pedalunterstützung bis zu 25 km/h schnell fahren. Kleinkrafträder benötigen ein Versicherungskennzeichen oder eine freiwillige Zulassung. Sie dürfen keine Radwege befahren. Mofas und E‑Bikes im Sinne der StVO dürfen außerorts Radwege benutzen.

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Benjamin Harders ist viel mit dem S-Pedelec unterwegs. Ihm ist es wichtig, keine Verkehrsteilnehmer gegeneinander auszuspielen. Florian Quandt





Innerorts können Radwege für diese E‑Bikes freigegeben werden. Bislang ist das 2017 eingeführte Verkehrszeichen „E‑Bikes frei“ in Hamburg noch nicht angeordnet worden. Für S‑Pedelecs oder Kleinkrafträder gibt es kein entsprechendes Verkehrszeichen. Daher dürfen E‑Bikes im Sinne der StVO und S‑Pedelecs weder überbreite Radfahrstreifen wie auf der Reeperbahn oder am Ballindamm benutzen noch für den Radverkehr freigegebene Busspuren in der Feldstraße oder Max-Brauer-Allee befahren.

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Immer wieder sehen Autofahrer rot, wenn vor ihnen ein Kleinkraftrad fährt, das zwar wie ein Fahrrad aussieht, aber keines ist. Dabei wäre es gut zu erkennen am Kennzeichen. Manche verhalten sich dann verkehrswidrig, indem sie hupen, über den Radweg überholen oder ihr Fahrzeug gar zur Belehrung und Gefährdung einsetzen. Über Motivation und Sehschärfe kann man rätseln. Doch bei allem Verständnis gilt im Straßenverkehr ein goldener Grundsatz: Vermeintliches Fehlverhalten anderer berechtigt nicht dazu, selbst gegen die StVO zu verstoßen.