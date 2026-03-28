„Ich werde diesen grauenvollen Ort nie vergessen“, sagt Anna Schubert. Die Agrarwissenschaftlerin meint den Todesschacht in einem Schlachthof, in dem Schweine um ihr Leben kämpfen, wenn sie mit Kohlendioxid betäubt werden. „Die Tiere schreien, schlagen sich die Köpfe blutig und versuchen verzweifelt, dem Gas zu entkommen.“ Weil das zuständige Veterinäramt Vechta dagegen nicht vorgeht, wird es jetzt vom Landestierschutzverband Niedersachsen verklagt.







