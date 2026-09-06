Die Wahl in Sachsen-Anhalt ist für den Despoten fast zu schön, um wahr zu sein: Putins Plan könnte aufgehen.

Bei einem Triumph der AfD in Sachsen-Anhalt unter Spitzenkandidat Ulrich Siegmund hätte Wladimir Putin direkten Zugriff auf die deutsche Politik. Collage: Imago / picture alliance/dpa | Ronny Hartmann

Man muss sich Wladimir Putin an diesem Sonntag als einen glücklichen Menschen vorstellen: Drohnenangriffe. Bot-Armeen, die im Netz hetzen und Falschinformationen streuen. Politische Morde in Deutschland und Europa. Der Angriffskrieg gegen die Ukraine. Die Ermordung politischer Gegner in Russland. Putins Regime ist, und das ist keine dramatische Zuspitzung, sondern nüchterne Beschreibung, ein mörderischer Unrechtsstaat. Und dennoch schicken sich in Sachsen-Anhalt 42 Prozent an, eine Truppe zu wählen, die sich mit Vehemenz als willfährige Erfüllungsgehilfin des Diktators anpreist. Was für ein Triumph russischer Propaganda und Agitation.

Drei Drohnen mit Sprengstoff im Anflug – und auf dem Leipziger Vorfeld ein ukrainischer Flieger, kurz zuvor noch beladen mit Militärgütern: Es hätte ein Inferno geben können.

Deutschland saß die Attacken von Russland bislang aus

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Nun ist es nicht final und rechtssicher nachgewiesen, dass Russland hinter der Attacke steckt, aber die Liste der Indizien, die Ermittler und Geheimdienste zusammengetragen haben, ist eindrucksvoll. Mal abgesehen davon, dass der Angriff in einer langen Tradition von feindseligen Attacken steht, die Russland zugerechnet werden und auf die die deutsche Reaktion stets eher wachsweich ausfiel: Aus Russland kamen Hackerangriffe. Sabotageakte. Mordkomplotte. Deutschland saß das bislang aus – aus Sorge, die Dinge schlimmer zu machen.

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Aber Putin hört nicht auf. Und auf den gescheiterten Drohnenangriff auf den Flughafen Leipzig hat die Bundesregierung nun reagiert. Angemessen, wie viele finden. Jedenfalls nicht übertrieben. Das russische Haus in Berlin wird geschlossen. Ebenso das Generalkonsulat in Bonn. Vor allem aber wird deutlich gemacht: Das Maß ist voll. Wenn Russland nicht aufhört, schlägt Deutschland zurück. Erstes Ziel: die russische Schattenflotte vor unseren Küsten.

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Sachsen-Anhalts AfD-Kandidat Ulrich Siegmund will in den Dialog mit Russland

Und was macht Siegmund, Spitzenkandidat der rechtsradikalen AfD in Sachsen-Anhalt und aussichtsreicher Kandidat auf den Posten des Ministerpräsidenten?

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„Diplomatie. Miteinander reden“, sagte Ulrich Siegmund am Rande einer Wahlkampfveranstaltung auf die Frage, welche Maßnahmen die Bundesregierung aus seiner Sicht gegen Russland ergreifen sollte. Früher hat er mal im Landtag den Antrag eingebracht, eine Initiative mit dem Titel „Stoppt die Sanktionen“ zu unterstützen. Gemeint waren die Sanktionen gegen Russland, wegen des Krieges gegen die Ukraine.

Präsident Putin hat mit Blick auf die Wahl in Sachsen-Anhalt allen Grund zur Freude. picture alliance / TASS | Kristina Solovyova

Zur Erinnerung: Russland lehnt beharrlich jeden Waffenstillstand ab, verweigert jede diplomatische Lösung, die nicht einer Kapitulation der Ukraine gleichkommt. Führende Politiker fordern direkte Militärschläge gegen Deutschland.

Tillschneider: Autor des AfD-Parteiprogramms und Russland-Fan

Hans-Thomas Tillschneider ist Vordenker der Partei in Sachsen-Anhalt. Er schrieb das Parteiprogramm. Und fiel zuletzt auf, weil er beim Besuch des „Bild“-Journalisten Paul Ronzheimer unangenehm berührt herumeierte, als der ihn auf einen Kaffeebecher ansprach, der in seinem Büro herumstand. Dessen ikonische Aufschrift: „Armee Russlands“.

Ein Fan-Artikel.

Tillschneider will den Schüleraustausch mit Russland wiederbeleben, als „Zeichen“.

Jetzt. Ernsthaft.

Tillschneider, stellvertretender Landeschef der AfD und erwiesener Rechtsextremer, schrieb bis vor Kurzem für eine russische Zeitung Gastbeiträge. In einem schwadronierte er über den Niedergang des Westens und ventilierte munter weitere russische Propaganda-Erzählungen.

Hans-Thomas Tillschneider fiel zuletzt durch die Aufschrift auf seiner Kaffeetasse auf. „Armee Russland“ zierte den Becher. picture alliance/dpa | Jan Woitas

Er demonstrierte in Kaliningrad „gegen westliche Werte“ und besuchte gemeinsam mit anderen Rechtsextremen eine Geburtstagsfeier für Russlands Machthaber Wladimir Putin in der russischen Botschaft in Berlin.

Happy Birthday. Tillschneider wünschte sich bei der Gelegenheit eine Regierung wie in Russland.

Zahlreiche Belege zeigen Beziehungen zwischen Russland und der AfD

Für Leute wie Tillschneider ist Russland, das seit 4,5 Jahren jede Nacht Städte bombardiert, nicht Täter, sondern Opfer. 2024 schwenkte Tillschneider auf einer Demonstration die russische Fahne, in einer Rede rief er: „Unsere Feinde sitzen nicht Moskau, unsere Feinde sitzen in Magdeburg und Berlin.“ Jetzt steht er davor, ein Regierungsamt in Sachsen-Anhalt zu bekommen.

2022 deckten „Spiegel“-Recherchen ein Manifest auf, das unter der Leitung eines engen Vertrauten Putins erstellt wurde. Darin wird detailliert beschrieben, wie die deutsche Gesellschaft mithilfe der AfD und für deren Machterhalt gespalten werden soll. Es gibt zahlreiche Belege für finanzielle Verflechtungen von Parteimitgliedern mit Moskau. Es gibt Diffamierungskampagnen im Netz, die Politiker anderer Parteien als der AfD als Betrüger und Pädophile darstellen, Fälschungen, die vorgaukeln, von der BBC oder der ARD zu stammen. Experten gehen davon aus, dass sie von Moskau lanciert sind. All das liegt offen da.

Wenn es nun am Sonntag also tatsächlich dazu kommen sollte, dass die AfD einen Triumph feiert, dann wird es auch ein Triumph für Wladimir Putin. Der russische Machthaber hätte damit dank der mehrheitlichen Entscheidung deutscher Wähler direkten Zugriff auf die deutsche Politik – und jede Menge brisante Daten.

Es wäre ein Albtraum für die deutsche Sicherheitspolitik. Ein Traum für Putin. Und eine unglaubliche Dummheit.