Wahl in Sachsen-Anhalt: „Ich kann das Ossi-Gejammer nicht mehr hören“

Wahl in Sachsen-Anhalt – steht die AfD kurz vor der Macht? Wo endet Verständnis und wo beginnt Verantwortung?

Am 6. September wählt Sachsen-Anhalt: Und wenn es nach AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund geht, ist die Wahl nur der Beginn einer „blauen Welle“, die Deutschland radikal verändern wird. Sein Erfolgsrezept: Er streichelt die Seele der Ostdeutschen, während Migranten, „Altparteien“ und die Ukraine Schuld an allen Problemen haben.

Siegmund mimt dabei den harmlosen Vorzeigeschwiegersohn, während im Hintergrund alte Neonazi-Netzwerke agieren. Wird es Zeit für eine neue Tonlage? Oder muss man da noch Verständnis für die Ostdeutschen haben? Ein Pro und Kontra.

Pro: Die Ostdeutschen wollen sich nichts mehr sagen lassen

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MOPO-Redakteur Thomas Hirschbiegel Florian Quandt

Beim Stichwort „DDR“ denken Westdeutsche vor allem an schlimm stinkende Autos, noch übel stinkendere Braunkohle-Heizungen, marode Fabriken und verseuchte Flüsse. Doch für DDR-Bürger war der „Arbeiter-und-Bauern-Staat“ viel mehr. Ich kann das gut verstehen – auch was das mit den Wahlerfolgen der AfD im Osten zu tun hat.

Vorweg eine persönliche Mitteilung: Ich bin befangen. Ich besitze einen Trabi, habe eine umfangreiche Sammlung an DDR-Devotionalien, fahre seit den 1990er Jahren jeden Monat nach Mecklenburg oder Sachsen-Anhalt und war Dutzende Male in Thüringen oder Sachsen. Dort „drüben“ hab’ ich wohl mehr Freunde und Bekannte als in Hamburg.

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Lebensleistung der DDR-Bürger war nichts mehr wert

Die Wiedervereinigung begann für die DDR-Bürger mit einem großen Glücksgefühl und endete spätestens um das Jahr 2000 für viele mit einem großen Katzenjammer. Hochqualifizierte Menschen, darunter sehr viele Frauen, mussten sich als Versicherungsvertreter, Wachmann oder Kassierer bei Aldi durchschlagen. Diese erstklassigen Leute hatten oft plötzlich drittklassige Vorgesetzte aus dem Westen, die alles besser wussten. Die Lebensleistung der DDR-Bürger, die ja diesen maroden sozialistischen deutschen Staat überhaupt so lange am Leben erhalten hatten, war plötzlich nichts mehr wert. Gar nichts.

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Und diese Erzählung wirkt bis heute in viele betroffene Familien zwischen Ostsee und Erzgebirge hinein.

Politiker wie Ex-Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) oder Ex-Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD wurden für viele Sachsen-Anhaltiner oder Thüringer zu Paradebeispielen eines „Besserwessis“, der den hart arbeitenden Menschen in Örtchen wie Köthen, Finsterwalde oder Annaberg-Buchholz vorschreiben will, was sie zu tun und zu lassen haben, wie sie reden, essen oder heizen sollen – und überhaupt, dass sie sich doch bitte an der Rettung der Erde beteiligen müssen.

Die etablierten Parteien hatten ihre Chance

Randnotiz: Früher schimpfte man in den DDR-Provinzstädten auch auf die „Bonzen“ in Ost-Berlin, der „Hauptstadt der DDR“, die alles besser wussten und alles über ihre Köpfe hinweg entschieden. Und so wird heute wieder die DDR-Fahne mit Hammer und Zirkel – dieses Mal als Akt des Protests – rausgehängt und trotzig öffentlich die DDR-Hymne gesungen: „Auferstanden aus Ruinen“ – und die AfD orchestriert dazu: „Wir holen uns unser Land zurück.“

Ja, die AfD-Kandidaten werden von den Wählern eben sehr oft genauso gesehen: „Das ist einer von uns, der kennt unsere Probleme und löst sie.“ Letzteres aber könnte sich vielleicht als Trugschluss erweisen. Den AfD-Wählern dürfte es erst mal egal sein. Die denken nämlich so: Die etablierten Parteien hatten ihre Chance, sie haben sie nicht genutzt, nun soll mal die AfD ran.

Kontra: Ich kann das Ossi-Gejammer nicht mehr hören

„Ich möchte das Deutschland von früher zurück“, sagt Sachsen-Anhalts AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund – und meint die 90er Jahre. Ich finde das überraschend. Ostdeutschland, die Älteren werden sich erinnern, sah damals so aus: Häuser im sozialistischen Einheitsgrau, wenn der Putz nicht großflächig abgefallen war. Die Luft stank nach Braunkohle und Trabant-Abgaswolken. Baseballschläger-Nazis terrorisierten ganze Landstriche. Und Flüsse waren eine Giftmülldeponie.

Mathis Neuburger, stv. Chefredakteur Florian Quandt

Dahin will Siegmund also zurück? Kein Problem, ich kann das Ossi-Gejammer nämlich nicht mehr hören. Klar, ihr hattet es nicht leicht. Treuhand, Besserwisser-Wessis, der Exodus junger Frauen. Das macht was mit einem. Aber deshalb aus Trotz die DDR-Hymne singen und die Stasi-Diktatur als Wohlfühlstaat verklären? Ernsthaft?

Ostdeutsche waren Almosenempfänger

Zur Erinnerung: Tschechen, Balten, Polen, Slowenen – die hatten es noch viel schwerer. Die hatten keinen Soli, keinen Länderfinanzausgleich, keine Hunderte Milliarden, die seit 1990 in einem steten Strom aus Hamburg, Hessen oder Bayern nach Osten flossen. Die fuhren nicht 1992 im Golf nach Italien oder flogen 1999 im Airbus nach Malle. Die kassierten kein Arbeitslosengeld, Übergangsgeld, Diesdasgeld. Die hatten auch keine Rentenangleichung und keine Wessis, die ihr Sozialsystem mit ihnen geteilt haben. Aber wahrscheinlich ist das das Problem: Die haben sich was erkämpft, die Ostdeutschen waren Almosenempfänger.

„Geld für unsere Bürger, nicht für fremde Kriege“ schreien sie jetzt auf ostdeutschen Marktplätzen. „Jede Minute gehen 20.000 Euro in die Ukraine“, schimpft Siegmund – und fordert mehr „Egoismus“. Ach ja? Im vergangenen Jahr sind allein über den Länderfinanzausgleich 14 Milliarden Euro aus dem Westen in den Osten geflossen, mehr als an die Ukraine.

AfD will das Fundament unserer Demokratie untergraben

Und wisst ihr was, liebe AfD-Ossis: Hier im Westen sind alle Brücken marode, die Straßen voller Schlaglöcher, in den Schulen fehlt Personal, überall wird gespart. Warum sollten wir den Osten weiter finanzieren, falls dort eine Partei gewählt wird, die mit diesem Geld das Fundament unserer Demokratie untergraben will? Die uns verachtet. Die Donald Trump verehrt und sich offen auf die Seite Russlands schlägt, ein Land, das sich im Krieg mit uns wähnt, weil wir nicht tatenlos zusehen, wie es sich sein Sowjetimperium im Osten zurückerobern will? Tolle Patrioten seid ihr!

Nein, wir hier im Westen sind vielleicht liberal und ein bisschen naiv. Aber dumm sind wir nicht. Daher folgender Vorschlag: Wenn ihr die AfD an die Macht wählt, verzichtet ihr ab sofort auf unsere Kohle. Dafür könnt ihr inbrünstig die DDR-Hymne singen, euch als „die besseren Deutschen“ (Höcke) fühlen, ihr müsst nie wieder gendern, Paprika-Schnitzel und Schokokuss heißen wie früher. Die paar Ausländer, die bei euch leben, nehmen wir auch, kein Thema. Und dann schaut ihr mal, wie gut es sich in den „guten alten 1990er-Jahren“ leben lässt.