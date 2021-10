So sähe es aus, wenn die AfD in Deutschland regieren würde

Haben Sie sich schon mal gefragt, wie Deutschland aussähe, wenn die AfD regieren würde? Dafür reicht ein Blick in unser Nachbarland.

Die Polen verabschieden sich gerade unter der rechtspopulistischen PiS-Partei aus der EU. Gemeinsam beschlossenes EU-Recht steht dort, so hat es das Verfassungsgericht entschieden, nicht mehr über nationalem Recht. Klingt dröge, erschüttert die Union aber in ihren Grundfesten: Ohne gemeinsame Rechtsordnung ist sie nur noch eine leere Hülle.

In Sachsen ist die AfD stärkste Kraft

Was in Polen passiert, ist ein Angriff von innen. Wie konnte es soweit kommen? Stellen Sie sich vor, die AfD, wie die PiS eine rechtspopulistische Partei, wäre etwa in Sachsen nicht nur stärkste Kraft bei Wahlen, sondern würde regieren. Würde Minderheiten diskriminieren, staatliche und private Medien kontrollieren und diese eine Anti-BRD-Kampagne fahren lassen, Staatsanwaltschaften übernehmen und das Verfassungsgericht mit AfD-Funktionären besetzen.

Diese würden dann entscheiden, dass das deutsche Grundgesetz nicht mehr für Sachsen gilt, aber man bitte weiter die Milliarden aus Bayern, Hessen und Hamburg kassieren und unter seinen Günstlingen verteilen möchte. Was würden wir sagen? Nix da, dann geht eben. Genauso so klar sollten Brüssel, Berlin und Paris zu Polen sprechen – und sofort die Überweisung von EU-Geldern stoppen.