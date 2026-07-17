Große Handelsverbände (und viele Kunden) fordern die Sonntagsöffnung. Es gibt aber auch Gründe dagegen. Zwei MOPO-Redakteurinnen beziehen Stellung.

Sonntags einkaufen oder den Ruhetag bewahren? Über kaum ein Thema wird im Einzelhandel so regelmäßig gestritten. Während die einen mehr Flexibilität für Kunden fordern, warnen andere vor zusätzlichen Belastungen für Beschäftigte. Zwei MOPO-Redakteurinnen beziehen Stellung – mit ganz unterschiedlichen Ansichten.

Es gibt genug Zeit zum Shoppen

Ich mache Sonntagsdienste, seit ich berufstätig bin. Ist so im Journalismus, die Welt dreht sich halt auch am Wochenende. Geht ja vielen so, Polizisten, Krankenschwestern, Busfahrern. Aber mal ehrlich: Dass am Sonntag die Geräte auf der Intensivstation überwacht und Spuren an Tatorten gesichert werden, das ist ja etwas anderes, als Äpfel oder T-Shirts abzukassieren.

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Für Supermärkte gilt: Leute, die sind von frühmorgens bis spätabends geöffnet! Ist doch nicht mehr wie früher, als um 18 Uhr die Glastüren zugingen. Kein Mensch muss Waschmittel und Grillsauce am Sonntag einkaufen, und wenn doch, fahrt zum Flughafen, zum Bahnhof Altona oder zum Hauptbahnhof.

Und glaubt tatsächlich jemand, die Hose, die am Sonntag vom Sofa aus bei Zalando oder Otto bestellt wird, die würde dann im Laden gekauft werden? Im Leben nicht. Als jemand, der Wochenendarbeit gewohnt ist, sage ich: So ein freier Mittwoch ist schön. Kann man Sachen erledigen. Aber ein freier Sonntag, der fühlt sich anders an. Ruhiger. Man verpasst nichts, alle strecken alle Viere von sich. Alle haben Zeit.

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Und wenn man schon den Einzelhandel am Sonntag öffnen will, warum dann nicht auch die Behörden? Warum sollten die denn weiterhin am Wochenende freihaben? Wäre doch ungerecht.

Wer weiß, was die Zukunft so bringt. Die ersten Supermärkte testen ja schon automatisierte Zugänge ohne Personal. Bis das die Normalität wird, sage ich aus Kundinnensicht: Lasst die Läden am Sonntag gerne zu.

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Stephanie Lamprecht

Ruhetag? Tag, um in Ruhe einzukaufen

Ich geb’s ja zu: Ich bin verwöhnt. Ich wohne seit zwei Jahren in der Nähe vom Bahnhof Altona. Supermärkte, Drogerie – alles hat sieben Tage die Woche auf, teilweise bis 23 Uhr. Es dauerte nicht lange und ich hatte mich komplett an diesen Luxus gewöhnt.

Natürlich lässt sich sagen, das müsse nicht sein, jeder hat sechs Tage Zeit, um seinen Wocheneinkauf und alles Weitere zu erledigen. Aber der eigene Job, Freunde, Familie, Haushalt … Und schon ist wieder Sonntag. Und schon ist der Kühlschrank wieder leer. Und dann? Essen gehen vielleicht? Das geht auch nur, weil es in vielen Branchen selbstverständlich ist, am Sonntag Dienst zu haben: in der Gastronomie, im Krankenhaus, der Pflege, im öffentlichen Nahverkehr, bei Polizei oder Feuerwehr. Von anderen Ländern ganz zu schweigen.

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Der Sonntag als fester Ruhetag ist letztlich vor allem religiöse Tradition. „Sechs Tage sollst du deine Arbeit tun, aber am siebenten Tage sollst du feiern“, heißt es im Alten Testament. Warum kann der siebte Tag nicht auch mal ein Dienstag sein? Vor allem in einer Gesellschaft, in der laut Bertelsmannstiftung schon 2023 nur 14 Prozent mindestens einmal im Monat einen Gottesdienst besuchen und gerade einmal 38 Prozent angeben, stark oder ziemlich stark an Gott zu glauben.

Es muss doch nicht jeder Laden mitmachen, selbstverständlich muss es Ausgleichstage, Zuschläge und verlässliche Absprachen geben. Aber ich gönne jedem ein Sonntagsgeschäft nebenan. Sonntag ist Ruhetag – aber eben auch ein guter Tag, um in Ruhe einzukaufen.

Zoe Clausen