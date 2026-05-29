Raum-Not bei den Pfadfindern: Stadt muss eine Lösung finden!

Durchschnittlich vier Stunden verbringen Jugendliche heutzutage täglich am Handy. Die Folgen sind bekannt: Psychische Erkrankungen nehmen ebenso zu wie Essstörungen oder anderes Suchtverhalten. Da kann man nur froh sein, dass es noch Organisationen wie die Pfadfinder gibt, die junge Menschen lehren, was soziales Miteinander im echten Leben bedeutet. Genau das, was in der immer individualisierteren Welt verloren geht.

Die Kinder und Jugendlichen tragen bei den Pfadfindern eine Kluft, die ihre soziale Herkunft – anders als in der Schule – verbirgt. Sie lernen in den Gruppen, was Zusammenhalt ist. Sie lernen, Verantwortung gegenüber sich selbst, anderen und gegenüber der Natur zu übernehmen. Die konsumfernen Aktivitäten im Freien prägen Persönlichkeiten, die Deutschland braucht. Hier werden mit minimalistischen Mitteln starke Menschen herangezogen, die vielleicht auch mal Führungskräfte werden.

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Wohl kaum eine Jugendorganisation tut so viel für die Gesellschaft, und das für so wenig Geld. Die Stadt sollte dankbar sein, dass es die Pfadfinder gibt und sie einen so großen Zulauf erleben. Wer in die Pfadfinder investiert und ihnen Räume zur Verfügung stellt, tut etwas für unsere Zukunft und spart Kosten, die ansonsten das strauchelnde Gesundheitssystem auffangen müsste. Deshalb muss dringend eine Lösung für die Platzprobleme bei den Pfadfindern gefunden werden. Sie brauchen einen Ort für ihre Versammlungen!