Rittersport: Quadratisch, praktisch, abgezockt!

Schon gehört? Rittersport hat jetzt ein neues Tafelformat. Also, die Tafeln werden jetzt nicht rechteckig oder rund, die sind ja nicht blöd. Nein, es bleibt bei „quadratisch, praktisch“. Und: „abgezockt“. Die neuen Quadrate sind einfach dünner, eine Tafel wiegt nur noch 75 Gramm, kostet aber genauso viel wie 100 Gramm.

Betroffen sind drei Sorten der „Edelkakao-Linie“, das sei eine „vollkommen neue Produktgruppe“, darum könne man da auch ein „neues Tafelformat“ nehmen, tischt der Rittersport-Konzern auf. Süß. Schokolade mit besonders hohem Kakaoanteil, da ist ja noch nie jemand draufgekommen. Vollkommen neu.

Haben die Schokoladen-Giganten noch alle Bohnen am Kakaobaum, fragt man sich als Naschwaren-Konsumentin, denn auch Milka hat 100-Gramm-Tafeln auf 90 Gramm abgeschmolzen und den Preis erhöht. Das Einzige, was nicht verändert wurde: die Verpackung. Sollen die Süß-Junkies doch das Kleingedruckte lesen.

Verbraucherzentrale Hamburg zog gegen den Schoko-Schmu vor Gericht

„Aus der Marktforschung wissen wir, dass Verbraucherinnen und Verbraucher bei Schokoladen mit hohem Kakaoanteil dünnere Tafeln bevorzugen“, sagt Rittersport. Kann sein, aber haben sie auch gefragt: „Sollen wir bei der Verpackung trotzdem so tun, als wäre eine dicke Tafel drin?“ Ich tippe auf das Ergebnis: „Aus der Marktforschung wissen wir, dass Verbraucherinnen und Verbraucher es bevorzugen, nicht veräppelt zu werden.“ Die Verbraucherzentrale Hamburg zog gegen den Schoko-Schmu vor Gericht. Praktisch und erfolgreich!