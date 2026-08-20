Die Polizei schafft die Reiterstaffel und Hubschrauber ab. Warum darf das Orchester bleiben?, wundert sich der MOPO-Chefredakteur.

Ab dem Ende 2027 wird die Polizei Hamburg keine Reiterstaffel mehr haben. Gründe dafür sind Sparmaßnahmen. picture alliance/dpa | Christian Charisius

Falls Sie sich angesichts der angekündigten Sparmaßnahmen Sorgen um den Zustand der Hamburger Polizei machen, kann ich Entwarnung geben: So schlimm kann es noch nicht sein. Denn auch wenn Pferdestaffel und Hubschrauber aus Kostengründen abgeschafft werden sollen: Das Polizeiorchester darf bleiben!

Heißt: 35 Profi- und Berufsmusiker, die speziell für das Orchester eingestellt wurden und deren täglicher Dienst ausschließlich aus Proben und Auftritten besteht, dürfen weiter auf den Wochenmärkten der Stadt musizieren. Zwei Millionen Euro kostet das jährlich zwar den Steuerzahler.

Polizei spart Pferdestaffel und Hubschrauber ein – aber Orchester bleibt

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Aber dafür gibt’s im Repertoire des „spritzigen Klangkörpers“ auch „alles, was das Ohr begehrt“, wie es die Polizei geradezu rührend als Selbstbeschreibung auf ihrer Homepage formuliert. „Von maritimen Klängen über traditionelle Blasmusik bis zu moderner Unterhaltungsmusik“ – alles dabei.

Vorschlag zur Güte: Solange wir uns das noch leisten, führen wir keine Debatten mehr über eine Unterfinanzierung der Polizei. Dann hätte das Ganze vielleicht doch noch einen Sinn ...