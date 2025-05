Ein Laden nach dem anderen macht dicht, abends ist tote Hose: Die Hamburger Innenstadt kränkelt nicht länger, sie stirbt. Schon vor knapp drei Jahren hat Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) dieses Problem zur Chefsache gemacht – was ist seitdem passiert? Ganze 22 Projekte will die Stadt in diesem Jahr auf den Weg bringen – darunter Stadtgärten und Perioden-Kunst, aber auch sprechende Bäume oder, na ja, wehende Fahnen . All das wirkt auf den ersten Blick sehr willkürlich zusammengewürfelt, es fehlt etwas Entscheidendes. Und im Gegensatz zum Westfield hat die Innenstadt einen klaren Nachteil.