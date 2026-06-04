Ob Olympia oder Klima: Wenn der Jugend die Zukunft egal ist

Olympia, Klima, Bürgerschaftswahl – und immer wieder zeigt sich ein Muster: Bei Hamburgs Zukunftsfragen entscheiden vor allem ältere Hamburger; junge Erwachsene bleiben auffallend oft zu Hause. Wer mehr Mitbestimmung will, muss aber auch dort auftauchen, wo Entscheidungen fallen.

Olympia hätte Hamburg auf Jahre geprägt; darüber bestimmt, wo investiert wird und welche Prioritäten in unserer Stadt gesetzt werden. Noch wichtiger ist der Klimaentscheid – und hat mit dem Ja fürs neue Klimaziel konkrete Folgen für unser Leben in Hamburg. Gut, dass Hamburger über diese Fragen entscheiden konnten. Doch umso erstaunlicher ist, wer bei diesen Zukunftsfragen besonders oft fehlt: junge Erwachsene.

Hamburg: So selten stimmten junge Menschen überhaupt ab

Beim Olympia-Referendum lag die Beteiligung der 18- bis 24-Jährigen nur bei 34,9 Prozent. Die 16- und 17-Jährigen kamen zwar auf 40,2 Prozent. Doch damit haben Jugendliche und junge Erwachsene viel seltener abgestimmt als Hamburger ab 45 Jahren – die in ihren Altersgruppen auf mindestens 53 Prozent Beteiligung kamen. Am stärksten vertreten waren die 60- bis 69-Jährigen – mit 58,5 Prozent.

Olympia ist kein Einzelfall. Auch bei den Volksentscheiden 2025, darunter der Klimaentscheid, zeigt sich dasselbe Muster: Die 16- und 17-Jährigen lagen bei 33,7 Prozent Beteiligung, die 18- bis 24-Jährigen nur bei 30,8 Prozent. Die 60- bis 69-Jährigen kamen dagegen auf 50,1 Prozent. Auch bei der Bürgerschaftswahl war die Beteiligung der jungen Erwachsenen unterdurchschnittlich, während die Gruppe der 60- bis 69-Jährigen die höchste Beteiligung erreichte.

Der Befund ist eindeutig: Viele junge Menschen lassen andere über ihre Zukunft entscheiden.

Politik und Jugend: Sind die alle unpolitisch?

Das ist kein Beweis dafür, dass sie unpolitisch sind. Im Gegenteil: Die Shell Jugendstudie 2024 zeigt laut Bundeszentrale für politische Bildung, dass das politische Interesse junger Menschen über die vergangenen Jahre sogar gestiegen ist.

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Doch politisches Interesse nützt wenig, wenn es nicht vertreten wird, wenn die Entscheidungen fallen. Man kann diskutieren, posten, demonstrieren und Petitionen unterschreiben. Alles legitim und wichtig. Aber am Ende wird in einer Demokratie ausgezählt.

Natürlich gibt es Gründe. Gerade junge Erwachsene sind oft in einer Lebensphase voller Umbrüche und Selbstfindung. Sie sind aus Schule, Elternhaus und Erstwähler-Ansprache herausgewachsen – und fallen dann offenbar schnell aus der demokratischen Routine. Oft sind sie auch örtlich weniger gebunden. Und ja: Viele junge Menschen haben das Gefühl, nicht gehört zu werden; dass über sie geredet wird, aber nicht mit ihnen. Wer sich nicht gesehen fühlt, wendet sich schneller ab. Das muss Politik ernst nehmen.

Demokratie: Am Ende wird ausgezählt

Aber das ändert nichts am Kern: Wer mehr Mitbestimmung will, muss auch die Wege nutzen, auf denen mitbestimmt wird. Besonders, wenn einem die Mitbestimmung per Volksentscheid einfach in den Briefkasten flattert. Niemand kann den Stimmzettel für junge Erwachsene ausfüllen und so ihren Interessen Gewicht geben, wenn nicht sie selbst. Wenn sie ausgerechnet bei solchen Zukunftsfragen fehlen, müssen sie sich die Frage gefallen lassen: Wie ernst ist der Wunsch nach Mitbestimmung, wenn man die eigene Stimme liegen lässt?