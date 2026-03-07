mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Tiere am Futtertrog im Wildgehege

Vor einem Jahr: Mufflon-Lämmer mit ausgewachsenen Tieren am Futtertrog im Wildgehege Klövensteen Foto: picture alliance/dpa

  • Vegan-Kolumne

paidNeue Ideen für den Klövensteen — mit Tierschutz hat das nichts zu tun

kommentar icon
arrow down

Ich bin in Rissen unweit vom Krankenhaus aufgewachsen und war sechs Jahre alt, als das Wildgehege Klövensteen eröffnet wurde. Ein Kleinod mitten im Wald. Doch seit Jahren sorgt es nun für Schlagzeilen: Weil im Gatter gejagt wird. Weil es zum XXL-Zoo ausgebaut werden sollte – und als das am Nein vieler Bürger scheiterte, wird jetzt eine neue Idee vorangetrieben. Die aber nur auf den ersten Blick etwas mit Tierschutz zu tun hat.



Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test