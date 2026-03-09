Ich bin in Rissen unweit vom Krankenhaus aufgewachsen und war sechs Jahre alt, als das Wildgehege Klövensteen eröffnet wurde. Ein Kleinod mitten im Wald. Doch seit Jahren sorgt es nun für Schlagzeilen: Weil im Gatter gejagt wird. Weil es zum XXL-Zoo ausgebaut werden sollte – und als das am Nein vieler Bürger scheiterte, wird jetzt eine neue Idee vorangetrieben. Die aber nur auf den ersten Blick etwas mit Tierschutz zu tun hat.







