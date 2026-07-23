Die Behörden müssen rückhaltlos aufklären, wie es zum Selbstmord des Stade-Killers Fatih G. kommen konnte

Fatih G. richtete in dieser Mutter-Kind-Einrichtung in Stade am 29. Juni ein Blutbad an. Nun nahm er sich in der Haft das Leben. Olaf Wunder/türkische Justiz

Der Tod von Fatih G. ist für die Angehörigen der sechs Opfer von Stade ein weiterer schwerer Schlag. Sie werden dem Täter nie in einem Gerichtssaal gegenüberstehen, ihm nie in die Augen sehen und nie aus seinem Mund erfahren, was ihn zur Tat veranlasste.

Ein Prozess hätte die Opfer nicht zurückgebracht. Aber er hätte die Chance geboten, die Tat umfassend aufzuklären, Verantwortlichkeiten festzustellen und mögliche Mitwisser oder Helfer zur Rechenschaft zu ziehen.

Im Falle einer Verurteilung hätte Fatih G. mit einer sehr langen Haftstrafe rechnen müssen – möglicherweise bis an sein Lebensende. Doch stattdessen hat er sich einem Gerichtsverfahren und damit der Verantwortung entzogen.

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Hintergründe dürfen nicht mit dem Täter begraben werden

Wie ihm das gelingen konnte, muss nun rückhaltlos aufgeklärt werden. Den Behörden war bekannt, dass er sich bereits unmittelbar nach dem Blutbad das Leben nehmen wollte und seine Absicht nur wegen fehlender Munition nicht umsetzen konnte. Deshalb ist schwer nachvollziehbar, dass die Schutzmaßnahmen in den darauffolgenden Tagen Schritt für Schritt gelockert wurden.

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Sind Fehler gemacht worden? Sind die getroffenen Entscheidungen fachlich vertretbar gewesen? Reichen die geltenden Vorschriften aus?

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Die Behörden sind den Angehörigen der sechs Opfer von Stade Antworten schuldig. Die Hintergründe des furchtbaren Blutbads dürfen nicht gemeinsam mit dem Täter begraben werden.

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