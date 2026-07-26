Bis zum späten Samstagabend herrscht ausgelassene Stimmung auf dem Christopher Street Day in Berlin. Es wird im Berliner Tiergarten gefeiert und getanzt – bis der Terror eines Einzelnen sich bahnbricht, der ein Auto als Waffe benutzt und dieses in die Menschenmenge fährt. Vielleicht gab es auch einen Mittäter. Eine Frau stirbt, mehrere Menschen werden zum Teil lebensgefährlich verletzt. Und man fragt sich unweigerlich, auch wenn es in einer freien Gesellschaft nie absoluten Schutz vor Anschlägen geben kann: Warum gelingt es nach Mannheim, München und Magdeburg einem Extremisten erneut, eine Tat mit dem Auto zu begehen?

Es ist nicht die einzige unbequeme Frage, die schnell geklärt werden muss. Denn längst wird die Tat nicht nur von der AfD missbraucht, um unter dem Deckmantel des Mitgefühls mit den CSD-Opfern, Stimmung gegen Migranten zu machen. Die AfD, die den Hass gegen queer lebende Menschen immer wieder befeuert. Eine weitere Frage: Warum konnte sich der bekannte Islamist, der sich in einem Deradikalisierungs-Programm befunden haben soll, offenbar völlig frei und ohne Überwachung in Berlin bewegen?

Queerfeindliche Gewalt steigt seit Jahren

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„Solidarisch queer. Haltung zeigen für eine Zukunft ohne Angst“ ist das Motto des Hamburger CSD in diesem Jahr. Es bekommt mit dem Anschlag in Berlin eine noch bedrückendere Bedeutung. Und es ist gleichzeitig die große Chance, dass die Hamburgerinnen und Hamburger ihre Solidarität mit der queren Community noch aktiver zeigen können, als sie es ohnehin schon tun – und aktiv bei der CSD-Demonstration am Samstag mitlaufen und ein Zeichen setzen. Gegen Hass und Intoleranz, für ein konsequentes Vorgehen gegen all jene, die unsere offene Gesellschaft angreifen, ihren Hass ausbreiten und für ein Klima der Angst sorgen.



Der barbarische Anschlag darf nicht verschleiern, dass die Angriffe gegen die queere Gemeinschaft in Deutschland alltäglich sind und Jahr für Jahr zunehmen. Die queerfeindlichen Straftaten stiegen 2025 um 12,8 Prozent, wie das Bundeskriminalamt im Juni bekanntgab. Und in der MOPO erzählte der Co-Vorsitzende von Hamburg Pride im Interview, dass ein Verein aus Ostdeutschland berichtet hätte, dass sich die Teilnehmenden am dortigen Christopher Street Day aus Sicherheitsgründen nicht trauen würden, in ihrer CSD-Kleidung den Hin- und Heimweg zu beschreiten und sich erst vor Ort in einem Zelt umziehen würden. So weit greift die massive Einschüchterung schon um sich.

Angriffe auf NGOs und Trauerbekundungen passen nicht zusammen

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Deswegen reicht es längst nicht mehr aus, seine Empörung über den Anschlag zu äußern, sich an die Seite der Opfer und Hinterbliebenen der getöteten Frau zu stellen. Ich will keinem seine Trauer absprechen. Aber wenn bereits 2025 die Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) die Regenbogenflagge zum CSD am Bundestag verboten hat und Bundeskanzler Friedrich Merz ihr mit seinem unsäglichen Zirkuszelt-Vergleich beigesprungen ist, dann trägt auch dies zum Kulturkampf gegen die queere Gemeinschaft bei.

Es ist ein ebenso falsches Signal, wie die Kündigung der Förderung des bundesweit einzigen queeren Jugendverbands Lambda zum Jahresende durch die Bundesregierung. Lambda e. V. berät und vernetzt die LGBTQI+-Bewegung. Das Aushöhlen von Demokratie-Projekten durch die schwarz-rote Bundesregierung oder die Angriffe gegen NGOs wie HateAid sprechen ebenso eine andere Sprache, als die der Trauerbekundung.

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Wer es ernst meint mit seiner Solidarität und dem Kampf gegen Rechtsextremismus und Islamismus, der streicht nicht ausgerechnet die Projekte zusammen, die so wichtig für ein friedliches Miteinander sind.