Hier Hunderte Millionen, da ein paar Milliarden: Das Tempo, in dem in Hamburg derzeit aufwendige Mega-Projekte diskutiert werden, ist einigermaßen atemberaubend. Museum, Oper, Kunsthalle, Elbtower – und natürlich die Olympischen Spiele, die der Senat gern in die Stadt holen will. Man kann ja über vieles reden. Eines ist aber klar: Wenn bei den Bürgern der Eindruck entsteht, die da oben verzetteln sich in Wolkenkuckucksheim, dann wird’s schnell ungemütlich.





