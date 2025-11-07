mopo plus logo
Kunsthallen-Ausbau plus Schwimmbad

So spektakulär könnte der Kunsthallen-Ausbau plus Schwimmbad aussehen. Foto: Snøhetta-Prolog

paidMega-Projekte in Hamburg: Zu viele Elfenbeintürme in Wolkenkuckucksheim

Hier Hunderte Millionen, da ein paar Milliarden: Das Tempo, in dem in Hamburg derzeit aufwendige Mega-Projekte diskutiert werden, ist einigermaßen atemberaubend. Museum, Oper, Kunsthalle, Elbtower – und natürlich die Olympischen Spiele, die der Senat gern in die Stadt holen will. Man kann ja über vieles reden. Eines ist aber klar: Wenn bei den Bürgern der Eindruck entsteht, die da oben verzetteln sich in Wolkenkuckucksheim, dann wird’s schnell ungemütlich.


