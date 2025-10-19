mopo plus logo
Magersucht hat viele Ursachen – und vor allem zahlreiche Folgen (Symbolbild)

Magersucht hat viele Ursachen – und vor allem zahlreiche Folgen (Symbolbild) Foto: dpa-Bildfunk

paidReporterin über Krankheit: „Ich verabscheute mich, gefangen in einem Teufelskreis“

Schlank um jeden Preis: Immer mehr junge Frauen rutschen in eine Essstörung – betroffen war auch eine MOPO-Reporterin (22). Sie aß immer weniger – und wurde schließlich schwer krank. In ihrem Kommentar spricht sie über ihre Krankheit:

Ich war 15 Jahre alt, als ich im Krankenhaus neben einem Ultraschallgerät lag, meine Mutter auf der einen Seite der Liege und auf der anderen ein Kardiologe, der mir mitteilte, dass ich einen Perikarderguss habe – eine Wasseransammlung zwischen dem Herzbeutel und dem Herzen, die lebensbedrohlich sein kann. Zuvor hatte ich etwa zehn Kilogramm in zwei Monaten verloren, weil ich es mir einfach nicht mehr wert war, zu essen. In einem Alter, in dem ich eigentlich mit Freunden im Schwimmbad oder im Kino sein und Klausuren und Referate meine größten Sorgen sein sollten, war ich zu einer wandelnden untergewichtigen Frostbeule mutiert, die zu schwach zum Treppenlaufen war und ständig nur darüber nachdachte, wie sie es schaffen konnte, noch weniger Kalorien zu sich zu nehmen.

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

