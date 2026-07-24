Der Fall Jens Spahn rückt Leihmutterschaft wieder ins Rampenlicht: Ist sie Ausbeutung – oder eine Chance für Menschen mit unerfülltem Kinderwunsch?

Die MOPO-Reporterinnen Laura Stief (l.) und Johanna Schneeberger wägen die Pro- und Contra-Argumente der Leihmutterschaftsdebatte ab. Florian Quandt

Seit bekannt wurde, dass CDU-Politiker Jens Spahn Vater durch eine Leihmutter geworden ist, wird in Deutschland wieder heftig über das Thema diskutiert. Darf man den Wunsch nach einem eigenen Kind über das Verbot stellen – oder öffnet Leihmutterschaft Tür und Tor für Ausbeutung? Die MOPO-Reporterinnen Laura Stief und Johanna Schneeberger beziehen Position.

Pro: Von Kanada können wir uns was abgucken

Dass die Debatte über Leihmütter geführt wird, ist wichtig: Ausbeutung, finanzielle Abhängigkeit, gesundheitliche Risiken – das alles sind Punkte, die ernst zu nehmen sind. Trotzdem gibt es Aspekte der Legalisierung, die Sinn ergeben.

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Es gibt viele Gründe, warum Menschen der zutiefst menschliche Wunsch nach einem genetisch verwandten Kind verwehrt bleibt: homosexuelle Paare, unfreiwillig kinderlose Paare, Frauen, die kein Kind austragen können. Für sie sollte eine Leihmutterschaft in Deutschland möglich sein. Und: Eine Legalisierung würde außerdem nicht traditionelle Familienbilder sichtbarer machen.

Bislang ist die rechtliche Lage widersprüchlich: Einerseits ist Leihmutterschaft in Deutschland verboten, andererseits wird akzeptiert, wenn im Ausland Leihmütter in Anspruch genommen werden, welche dort wenig oder gar nicht geschützt sind. Das verschlimmert das Problem mit der weiblichen Ausbeutung doch nur noch weiter.

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Ich sage nicht, dass Leihmutterschaft bedingungslos erlaubt sein sollte. Gewisse Voraussetzungen sollten auf jeden Fall erfüllt sein und vieles könnte man sich beim Vorreiter der Debatte abgucken: Kanada. Dort gibt es das Konzept der altruistischen Leihmutterschaft, was unter anderem bedeutet, dass die Leihmütter für ihre Dienste nicht bezahlt werden dürfen und nur der Verdienstausfall, die Umstandskleidung und so weiter von den Eltern finanziell gedeckt werden.

Die kanadischen Erfahrungsberichte sind positiv. Menschen erzählen von tiefen freundschaftlichen Beziehungen zu den Leihmüttern. Sie berichten auch, dass diese als weitere Person in die Familienkonstellation eingebunden würden – diese Transparenz dem Kind gegenüber ist essenziell.

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Wenn das dort funktioniert, verstehe ich nicht, warum das in Deutschland nicht auch umgesetzt werden kann.

Johanna Schneeberger

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Contra: Leihmutterschaft ist egoistisch

Während zahlreiche Kinder in Heimen leben und auf ein Zuhause warten, wollen manche Menschen unbedingt ihre eigenen Gene in einem Kind wiederfinden. Dabei scheint es ihnen gleichgültig zu sein, dass eine Schwangerschaft erhebliche körperliche und psychische Risiken mit sich bringt. Eine finanzielle Kompensation für die Frau ist daher grundsätzlich angemessen. Gleichzeitig entsteht genau dadurch ein System, in dem vor allem Frauen in finanziell prekären Lebenslagen diese Risiken eingehen, weil sie das Geld zum Überleben benötigen.

Die bittere Realität: Nur wohlhabende Menschen können sich ein „neues“ Kind leisten. Ab etwa 100.000 Euro kannst du den Uterus einer fremden Frau mieten – ohne die lästigen Nebenwirkungen wie Schwangerschaftsübelkeit, Geburtsschmerzen oder Dehnungsstreifen selbst ertragen zu müssen. Wer sich das nicht leisten kann, kann auf die vermeintliche Billigvariante für etwa 30.000 Euro in Osteuropa ausweichen. Noch günstiger wird es dort, wo Frauen aus Südamerika oder Asien verschleppt, transportiert und wie Gebärmaschinen gehandelt werden.

Hinzu kommt, dass der Leihmutter das Neugeborene meist unmittelbar nach der Geburt entzogen wird. Das Problem: Die mütterliche Zuwendung in den ersten Lebenstagen beeinflusst biochemische Prozesse und epigenetische Mechanismen beim Kind. Diese können langfristig mitbestimmen, wie stressresistent oder anfällig für bestimmte Erkrankungen ein Mensch später ist. Selbst bei Welpen gibt es Schutzfristen, die eine zu frühe Trennung von der Mutter verhindern sollen.

Leihmutterschaft ist ihrem Wesen nach etwas, das nur durch ungleiche Machtverhältnisse funktionieren kann. Innerhalb einer Familie und ohne finanzielles Interesse könnte man Leihmutterschaft ethisch möglicherweise anders bewerten – wobei auch hier schwer einzuschätzen ist, wie frei eine solche Entscheidung tatsächlich getroffen wird.

Laura Stief



