Kühnes Operntraum: Das ist vieles, aber sicher kein Geschenk

Das Wörterbuch definiert ein Geschenk als „freiwillige und uneigennützige, eine Gegenleistung ausschließende Übertragung des Eigentums einer Sache oder eines Rechts“. Tja, ist Klaus-Michael Kühnes Angebot, ein Opernhaus in die HafenCity zu bauen, also wirklich ein Geschenk?

Freiwillig ist es ganz sicher, doch schon bei der Uneigennützigkeit stellt sich mir zumindest die Frage, ob das wohl wirklich hinhaut. Oder ob nicht doch der Gedanke, sich selbst ein Stück in Beton gegossene Unsterblichkeit zu verleihen, da eine gewisse Rolle spielt. Und dann ist da noch die Sache mit der Gegenleistung.

Kühne profitiert mittelbar von seinem „Geschenk“

Nein, ich glaube nicht, dass Kühne unmittelbar davon profitiert, der Stadt, die er auch mehr als ein halbes Jahrhundert nach der Emigration in die Schweiz seine Heimat nennt, ein Opernhaus zu bauen. Mit mittelbaren Vorteilen sieht das aber schon anders aus: Denn Kühne bekommt für seinen Operntraum „mindestens eines der besten Grundstücke in Hamburg – wenn nicht europaweit“, so Stadtentwicklungssenatorin Karen Pein.

Und für Hamburg wird das Projekt mitnichten kostenlos: Derzeit geht man von rund 250 Millionen Euro Gesamtkosten für die Stadt aus. Zur Erinnerung: Die Elphi sollte die Stadt ursprünglich mal überhaupt nix kosten.

Ich glaube also, wir sollten uns vom Wort „Geschenk“ verabschieden und stattdessen vielleicht vom „Vorschlag einer Ausgleichsleistung für entgangene Steuereinnahmen“ sprechen.