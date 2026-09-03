Ausgerechnet der rot-grüne Senat streicht Hamburgs Klimaschulen das Geld für Projekte. Damit wird die eigene Politik ad absurdum geführt – und am falschen Ende gespart.

Aktuell läuft in Hamburg der Bewerbungsprozess für die Auszeichnung zur Klimaschule. Zahlreiche Schulen nehmen daran teil und haben aufwendige Klimaschutzpläne ausgearbeitet. Jetzt fragen sie sich, wofür. Denn: Der Senat hat die Gelder gestrichen. Schulprojekte werden nicht mehr finanziert.

Dabei geht es insgesamt um gerade mal 150.000 Euro. Nicht viel für einen Landeshaushalt. Dass ausgerechnet eine rot-grüne Regierung, die sich das Ziel gesetzt hat, Hamburg bis 2040 CO₂-neutral zu machen, diese Förderung streicht, ist umso unverständlicher.

Ausgerechnet ein rot-grüner Senat spart am Klimaschutz

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Warum wird ausgerechnet dort gespart, wo junge Menschen ganz praktisch lernen, was Klimaschutz bedeutet? Es gibt wohl kaum einen besseren Ort als die Schule, um Menschen frühzeitig zu erreichen, Wissen zu vermitteln und daraus langfristig ein gefestigtes Umweltbewusstsein entstehen zu lassen.

Die Schüler machen Experimente, sie sammeln Müll, beschäftigen sich mit Recycling und fairem Handel. Genau in diesen Übungen liegt der pädagogische Wert solcher Projekte. Wer in der Schulzeit gelernt hat, über Herkunft, Produktionsbedingungen und Umweltfolgen nachzudenken, wird dieses Wissen später nicht einfach an der Schultür abgeben.

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Das sind vielleicht einmal die Erwachsenen, die im Restaurant ganz selbstverständlich fragen, ob das Fleisch aus biologischer Haltung stammt. Die beim Einkauf lieber zum Stoff- oder Jutebeutel greifen als zur Plastiktüte. Die sich Gedanken darüber machen, was sie kaufen, wie sie sich fortbewegen und welche Konsequenzen ihr Verhalten hat – und die sich dafür nicht rechtfertigen oder gar schämen.

Schulen sind der ideale Ort, um eine künftige Generation dafür zu sensibilisieren, dass Klimaschutz Teil des alltäglichen Handelns sein kann. Das sollte der Stadt 150.000 Euro wert sein.