Mehr Kontrolle, mehr Verbote, mehr Druck: Hilft das wirklich? Warum der CDU-Plan vor allem Süchtige verdrängt.

Am Freitag stellte die Hamburger CDU ihren Zehn-Punkte-Plan gegen Drogensucht am Hauptbahnhof und in St. Georg vor. Sie kritisiert die „zunehmende Verwahrlosung des öffentlichen Raums“, die nicht zu „unserer schönen Stadt“ passt – und scheint dabei komplett vergessen zu haben, wie es zu dieser „Verwahrlosung“ kam.

Wie können wir die Probleme lösen, die infolge der Verdrängungspolitik am Hauptbahnhof entstanden sind?, fragte sich die CDU. Und hat eine ganz einfache Antwort: noch mehr Verdrängung.

CDU stellt Zehn-Punkte-Plan gegen Drogensucht vor

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In ihrem Aktionsplan gegen Drogensucht setzt die CDU vor allem auf Kontrolle, Verbote und Repression. Mehr Polizeipräsenz. Mehr Videoüberwachung. Mehr Verbote. Mehr Erfassung, mehr Kontrolle, mehr Druck.

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Das sind keine neuen Antworten auf Drogensucht. Das sind ordnungspolitische Maßnahmen gegen ihre Sichtbarkeit. Maßnahmen, die am Hauptbahnhof bereits greifen – und maßgeblich dafür gesorgt haben, dass sich die offene Drogenszene weiter in die Wohngebiete nach St. Georg und Hammerbrook verlagert hat. Das Einzige, was sich durch die vorgeschlagene Ausweitung der Maßnahmen ändern würde, ist der Radius der Verdrängung.

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Ansätze zu Hilfsangeboten sind allgemein und widersprüchlich

In drei Punkten befasst sich die CDU abseits ihrer strengen Law-and-Order-Linie dann auch mit Hilfsmaßnahmen. Ein konstruktiverer Ansatz, könnte man meinen, wären sie nicht allesamt wahnsinnig allgemein bis floskelhaft – und widersprüchlich.

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So möchte die CDU Hilfsangebote stadtweit breiter verteilen, „um die einseitige Belastung“ einzelner Quartiere – gemeint ist wohl St. Georg – zu vermeiden. Dabei will sie gleichzeitig „eine bessere Erreichbarkeit für Betroffene“ schaffen. Besser erreichbar als am Hauptbahnhof? Interessant.

Niedrigschwellige Angebote wie das Drob Inn seien „wichtig, um gesundheitliche Risiken zu reduzieren und überhaupt einen Zugang zu den Betroffenen zu ermöglichen“, schreibt die CDU. Die Suchtkranken sollen also früh angesprochen werden, Vertrauen soll aufgebaut werden – aber dann müssten auch möglichst schnell Wege aus der Abhängigkeit eröffnet werden, „um die offene Szene aktiv zu verkleinern“.

Kein Plan gegen Drogensucht – sondern gegen Drogensüchtige

Hinter dieser „offenen Szene“ stecken Menschen. Menschen, die zu unserer Gesellschaft dazugehören. Sucht ist eine Krankheit, die nicht einfach überwunden werden kann, nur weil einem jemand dazu rät. Schon gar nicht, wenn der Druck auf diese Menschen mit Kontrollen und Verboten parallel weiter erhöht wird.

Das große Finale des Plans, der zehnte Punkt: Prävention bei Kindern und Jugendlichen. Mal ganz was Neues.

Weder für suchtkranke Menschen noch irgendwen würde sich mit diesem Zehn-Punkte-Plan etwas verbessern – einzelne Anwohner von St. Georg vielleicht ausgenommen.

Das ist kein Zehn-Punkte-Plan gegen Drogensucht. Das ein Plan gegen Drogensüchtige. Gegen suchtkranke Menschen. Nicht die Sucht soll bekämpft werden, sondern ihre Sichtbarkeit. Damit das Bild wieder zu „unserer schönen Stadt“ passt.