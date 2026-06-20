In seinem Restaurant ist Gemüse der absolute Star

Das „Zeik“ in Winterhude hat einen Michelin-Stern. Was bietet die Küche, wenn man ein rein pflanzliches Menü bestellt?

Die Erwartung war groß, als meine Frau und ich uns auf den Weg ins „Zeik“ in Winterhude machten. Das Restaurant von Maurizio Oster hat einen Michelin-Stern – und ist zusätzlich mit einem Grünen Stern für Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Dazu passt, dass das Team das vegetarische Menü auf Wunsch auch rein pflanzlich auftischt. Es wurde eine großartige kulinarische Reise – die fünf Stunden dauern soll und uns überglücklich macht.

Es gibt ja viele Vorurteile gegen die vegane Küche. Freudlos sei sie, ohne geschmackliche Highlights. Man muss nicht in ein Sternerestaurant gehen, um das Gegenteil zu erleben – aber nirgends wird Gemüse so zum Star wie im Olymp der Kochelite.

Wenn die Zwiebel zum Hauptdarsteller wird

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„Bei Fleisch in einem Gericht ist der Geschmack erwartbar“, erzählt mir Maurizio Oster. „Die Gäste sind viel überraschter, wenn plötzlich die Zwiebel als Hauptdarsteller daherkommt.“ Als er vor acht Jahren das „Zeik“ mit seiner Frau Johanna, die den Service leitet, übernahm, musste er mit einem „schmalen Budget“ auskommen, Luxusprodukte passten da nicht in die Kalkulation: „So habe ich das Gemüse in den Mittelpunkt gestellt und nicht Hummer und Trüffel“ – und so hat sich die „kulinarische Handschrift“ vom „Zeik“ entwickelt. „Wir denken die Gerichte aus der vegetabilen Richtung“, sagt Oster. „Und erst dann gibt es ein bisschen Fleisch und Fisch dazu.“

Karotte mit Sonnenblumenstampf und Kräuterbouquet Zeik Schwarzwurzel und ein Eis vom Sommerspargel Zeik Gelbe Bete mit Anis- und Wasabiblüten Zeik

Wer so seine Gerichte entwickelt, kann spielend ein rein pflanzliches Menü an den Gast bringen, das überzeugt. Sechs Gänge gibt es noch ab 119 Euro, am Freitag und Sonnabend ist es 30 Euro teurer (ab Juli 149 und 169 Euro). Einen siebten Gang gibt es für 19 Euro, bei unserem privaten Besuch, der nun bald ein Jahr zurückliegt, trägt der einen Titel mit Ausrufezeichen: „Der Blumenkohl zelebriert!“ Wir nehmen alle sieben Gänge – und dürfen noch drei Grüße aus der Küche genießen.

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Kohlrabi ist Maurizio Osters Lieblingsgemüse

Und Osters Lieblingsgemüse? „Kohlrabi. Ich finde, den kann man in so vielen Varianten essen“, sagt der Sternekoch, der beruflich vor dem „Zeik“ im „Hotel Vier Jahreszeiten“ und im „Velt“ Station gemacht hatte. „Gebeizt, getrocknet, geräuchert oder man kann aus dem Kohlrabisaft eine Sauce machen, die eine ungeheure Kraft hat.“

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Was da an den Tisch gebracht wird, ist dann auch viel mehr als nur Gemüse. Die Teller sind Kunstwerke. Ein Gang ist schöner als der nächste. Wir sind bei jedem Teller aufs Neue baff – darf man das wirklich essen? Man muss.

All das, was da auf der Karte an Zutaten steht, kennen wir aus der norddeutschen Küche von zu Hause. Rote Bete, Karotte, Sellerie, Zwiebel. Das ist dann aber auch schon alles, was an den heimischen Herd erinnert. Mit ausgeklügelter Küchentechnik und großartiger Kochkunst wird aus den Zutaten das Maximum herausgezaubert, die Gemüse-Hauptdarsteller können mit all ihrer Aromenwucht begeistern.

MOPO-Autor Frank Wieding (58) isst seit mehr als 40 Jahren kein Fleisch. Gras und Steine musste er trotzdem noch nie essen. Florian Quandt

Oft wird pflanzlichen Gerichten nachgesagt, dass ihnen die geschmackliche Tiefe fehle, auch von Köchen. „Es ist ein Irrglaube, dass vegane Gerichte nicht so rund schmecken würden“, hält Maurizio Oster dagegen, der auch Juror bei der ZDF-„Küchenschlacht“ ist. „Es liegt in meiner Hand als Koch, was aus einem Gemüse wird. Aber vielen Köchen fehlt es schlicht an Mut.“

Kurz vor Mitternacht neigt sich unser kulinarisches Abenteuer dem Ende entgegen. Was für ein Abend. Fünf Stunden wurden wir bestens unterhalten, genossen einen großartigen Service und eine perfektionistische Küche. Überglücklich machen wir uns auf den Heimweg.

„Zeik“, Sierichstraße 112, Di-Sa 18.30-22 Uhr, www.zeik.de