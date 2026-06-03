Harley Days: Diesmal mit einem Schuss „Female Empowerment“

Der Motorradtreff auf dem Großmarkt verleiht sich mit der „Sister Corner“ einen vermeintlich modernen Anstrich – aber eigentlich bleibt alles beim Alten.

Man kann sich die Szene ohne Weiteres vorstellen: Das Marketingteam der „Harley Days“ sitzt zusammen, die Stimmung ist angespannt. Kein Wunder: Nach dem „Schlagermove“ ist der Mopped-Treff, der dieses Jahr vom 26. bis zum 28. Juni stattfindet, die wohl zweitunbeliebteste Großveranstaltung bei den Einheimischen – speziell auf dem Kiez. „Wir brauchen was Neues.“ „Ja, raus aus Hamburg, wech vom Leder.“ „Nein, irgendwas, mit dem wir unseren Ruf verbessern können.“

Die ersten Vorschläge (Veranstaltung einfach absagen, nur noch E-Bikes zulassen, drei Tage Freibier für alle Anwohner auf St. Pauli) werden rasch verworfen. Dann hat eine:r eine zündende Idee: „Female Empowerment!“

Harley Days: „Female Empowerment“ nach Motorradclub-Art

Klar, kennt man aus der Harley-Szene: Da ist Gleichberechtigung nicht einfach nur ein Lippenbekenntnis, da werden Frauen stets tatkräftig unterstützt. Wie darf man sich das aber bei den Harley Days vorstellen?

Ganz einfach: „Mit der neuen Sisters Corner wird ein starkes Zeichen für Female Empowerment in der Biker-Szene gesetzt. Der Bereich bietet Besucherinnen Raum für Austausch, Styling und individuelle Looks – von ausgewählter Biker-Fashion von Pure Riders bis hin zu professionellen Styling-Angeboten.“ Ach ja, außerdem wird eine Zuzahlung zum Motorradführerschein verlost, heißt es in der Ankündigung der Harley Days weiter.

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Abgesehen davon bleibt Ende Juni auf dem Großmarkt natürlich alles beim Alten: Knatterparade quer durch die Stadt am Sonntag (wobei die Route noch nicht genehmigt ist), davor Stuntshow, Tattoo-Stände, ein buntes Sammelsurium mehr oder minder talentierter Rockmusiker – und natürlich ein Shuttlebus vom Großmarkt zum Kiez, für alle, deren Harley gerade eine Panne hat – oder die noch auf den Motorradführerschein sparen.

Harley Days: 26.–28. Juni, Großmarkt, Tagesticket ab 12 Euro, Wochenendticket 25 Euro.