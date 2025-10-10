mopo plus logo
Friedrich Merz (CDU) und Lars Klingbeil (SPD) unterhalten sich, umgeben von anderen Mitgliedern der Bundesregierung.

Mitglieder der Bundesregierung während ihrer letzten Klausurtagung. Trotz vieler Gespräche agiert sie in vielen Bereichen noch immer eher konfus.  Foto: AFP

  • Berlin

paidGaga-Diskussionen und Eiertänze – die unreife Republik

Deutschland erinnert momentan ein bisschen an einen pubertierenden Teenager: Es wird viel geklagt, die Emotionen schlagen schnell hoch und niemand weiß so recht, wo das alles noch hinführen soll. Und das politische Personal erscheint so verzagt wie schon lange nicht mehr. Gleichzeitig wird viel Energie in Gaga-Diskussionen investiert. Die Republik muss endlich erwachsener und reifer werden.


