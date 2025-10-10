Deutschland erinnert momentan ein bisschen an einen pubertierenden Teenager: Es wird viel geklagt, die Emotionen schlagen schnell hoch und niemand weiß so recht, wo das alles noch hinführen soll. Und das politische Personal erscheint so verzagt wie schon lange nicht mehr. Gleichzeitig wird viel Energie in Gaga-Diskussionen investiert. Die Republik muss endlich erwachsener und reifer werden.





