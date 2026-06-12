Alle kennen das Problem mit den Elterntaxis. Ich auch – und trotzdem fahre ich meine Kinder selbst zur Schule.





Vorab ein Geständnis: Ich bin Teil des Problems. Ich fahre meine Kinder mit dem Auto zur Schule. Und je näher ich der morgens komme, desto mehr geht mir die Düse.

Denn wie bei einer Sternfahrt kommen dort um 7.45 Uhr aus allen Himmelsrichtungen Kinder auf Fahrrädern und Rollern zusammen. Dass ich immer so höllisch aufpasse, liegt nicht an ausgeprägtem Verantwortungsbewusstsein. Es ist die schiere Angst. Weil die Lage unübersichtlich ist. Und weil ja wohl keine Vorstellung schrecklicher ist, als ein Kind umzufahren. Und dann auch noch, wenn die eigenen Kinder dabei sind.

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Elterntaxis: Immer mehr Eltern fahren ihre Kinder in die Schule

Bei dem Unfall in Blankenese ist genau das nun passiert. Und damit das wahr geworden, wovor Politik und Polizei seit Jahren warnen: Immer mehr Eltern fahren ihre Kinder. Also gibt es immer mehr Autos und Kinder auf engstem Raum vor Schulen. Und damit immer mehr Gefahr, dass etwas schiefgeht. Hinzu kommt: Lauter Kinder lernen viel zu spät, wie man sich selbstständig und aufmerksam durch den großstädtischen Stadtverkehr bewegt.

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Warum also, werden Sie sich fragen, weiß ich all das, aber bin trotzdem weiter Teil des Problems? Es ist eine Mischung aus Zeitnot, Sorge und praktischen Fragen. Die Schule meiner Kinder ist ca. vier Kilometer von uns entfernt. Um dort mit dem HVV hinzukommen, müssten sie zweimal umsteigen. Dafür müssten sie früher los. Dafür müsste ich morgens noch stärker treiben.

Die Strecke mit dem Rad dorthin verläuft entlang der B73 – Horror schon für Erwachsene. Trotzdem: Die Kinder sind jetzt bald alt genug dafür. Der Große radelt schon. Dann ist ein Elterntaxi weniger unterwegs. Immerhin.