Dass immer mehr Menschen durch Hamburgs Bahnen ziehen und nach Geld fragen, ist ein Problem. Aber nicht in erster Linie für die Fahrgäste.

Niemand möchte bettelnd von Fahrgast zu Fahrgast leben, von Menschen abhängig sein, die einen meist nicht mal anschauen, geschweige denn zuhören. Dazu kommt die Angst, erwischt und aus der Bahn geworfen zu werden. Dann drohen auch noch 40 Euro Bußgeld wegen des Bettelverbots und 60 Euro, wenn die Person keine Fahrkarte hat.

Natürlich können solche Begegnungen für einen selbst als Fahrgast unangenehm sein. Die schwer zu ertragende Realität der Straße holt einen ein, auf dem Weg zur Arbeit, nach Hause, zu Freunden. Man kann ihr nicht ausweichen, sie fährt im selben Abteil mit. Für einen kurzen Moment wird sichtbar, was andernorts verdrängt wird – aber eben nicht verschwunden ist.

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Immer mehr obdachlose Menschen in Hamburg

Hamburg hat ein reales Problem, das immer größer wird: 2024 lebten rund 3800 Menschen auf der Straße, doppelt so viele wie 2018. Wer auf Armut, Obdachlosigkeit und Konsum aber vor allem mit Verboten, Bußgeldern und Platzverweisen reagiert, wird das Problem nicht lösen, sondern nur verschieben.

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Die eine Lösung gibt es nicht. Mehr Wohnraum, mehr Hilfsangebote, mehr medizinische Versorgung – all das ist oft leichter gesagt als getan. Der Umgang mit diesen sozialen Problemen ist schwierig. Der Umgang mit den Menschen in der Bahn hingegen sehr leicht: Nicht jeder muss Geld geben. Aber jeder kann kurz vom Handy hochschauen, zuhören und freundlich „Nein“ sagen.