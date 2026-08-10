Bei der Ernte von Kokosnüssen werden in Thailand Affen eingesetzt – sie müssen ein Leben in Ketten leben. Jetzt wurde eine Petition dagegen gestartet.

Schon sehr früh werden die kleinen Äffchen mit Ketten um den Hals auf die Kokosnuss-Ernte trainiert. picture alliance / ZB

Ich liebe Curry. Mit frischem Gemüse der Saison, gerne mit Tofu. Aber es gibt ein dunkles Geheimnis bei der Kokosmilch, das jeder Tierfreund kennen sollte. Damit dies ein Ende hat, läuft gerade eine Petition.

Ein Curry im Wok ist schnell zubereitet, mit Gemüse, Cashew, Tofu (gerne geräuchert), einer veganen Currypaste – je nach Geschmack, für mich gerne scharf. Tolle Rezepte, an denen keiner scheitern kann, gibt es in den Blogs von Bianca Zapatka, von Zucker & Jagdwurst oder von Veggie Einhorn.

Bei Ernte der Kokosnüsse werden Affen eingesetzt

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Es könnte alles so einfach sein, wäre da nicht die Kokosmilch. Gefährliche Arbeitsbedingungen und geringe Löhne sind in der Branche verbreitet. Dazu mancherorts noch brutale Tierquälerei.

Denn bei der Ernte der Kokosnüsse werden Affen eingesetzt – zumindest in Thailand. Ihr Wille wird gebrochen, sie müssen ein Leben lang an Ketten knechten und werden tagtäglich ausgebeutet, um die Früchte aus den hohen Palmen zu holen.

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Seit Jahren macht die Tierrechtsorganisation Peta auf das Schicksal der Affen aufmerksam. „Leider gibt es keine vertrauenswürdigen Siegel oder Versprechungen der Industrie oder Politik, die erkennen lassen, dass bei der Ernte keine Affen eingesetzt wurden“, so Lisa Kainz, Agrarwissenschaftlerin bei Peta. „Deshalb raten wir, Kokosprodukte aus Thailand komplett zu meiden und auf Länder wie Sri Lanka auszuweichen.“

Das thailändische Landwirtschaftsministerium hat auf die Proteste halbherzig reagiert – und anstatt den Einsatz von Affen zu verbieten, ein „Monkey Free Plus“-Siegel zertifiziert. Peta Asien überzeugt das nicht, weil sie das Siegel für nicht transparent und glaubwürdig halten.

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Deswegen hat Peta nun im Juli 2026 eine Petition gestartet und sammelt Unterschriften, die an den Einzelhandel übergeben werden sollen. Rund 20.000 Menschen haben schon unterschrieben. Das Ziel: Dass die Produkte eines thailändischen Herstellers aus den Regalen verschwinden.

MOPO-Autor Frank Wieding isst seit mehr als 40 Jahren kein Fleisch, lebt seit 2017 vegan. Florian Quandt

Und wie halten es die deutschen Lebensmittelketten, besonders auch bei ihren Eigenmarken? „Folgende Unternehmen in Deutschland haben uns zugesichert, keine Kokosprodukte aus Thailand mehr zu beziehen“, sagt Peta. „Globus, Lidl, Kaufland, Aldi Süd & Nord, Rewe, Penny, Edeka, Netto, DM, Rossmann, Alnatura, Denn’s Biomarkt, Norma.“ Außerdem die Bela-Gruppe, zu der Famila- und Markant-Märkte gehören.

Doch was nützt der beste Affenschutz, wenn es den Menschen dafür schlecht geht und sie barfuß oder in Sandalen ungesichert in die Palmen müssen? Tierschutz und Menschenschutz gehören untrennbar zusammen. Deswegen hilft es wie bei Bananen, Schokolade, Kaffee oder Tee auch bei Kokosmilch, darauf zu achten, dass die Produkte fair produziert wurden.

Naturland hat beispielsweise ein „Monkey Free Statement“ verfasst: „Wir garantieren, dass bei der Ernte der Kokosnüsse für unsere Bio-Kokosmilch Naturland Fair keine Affen eingesetzt werden. Die Bio-Kokosnüsse werden von Männern geerntet, die für diese Arbeit umfassend geschult sind.“ So gibt’s Curry-Geschmack ohne schlechtes Gewissen.