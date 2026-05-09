O.k., ich fange mit einem Geständnis an: Für Donuts konnte ich mich bisher nicht so richtig erwärmen. Wenn schon Fettgebackenes, dann doch Berliner – oder lieber gleich ein Stück ehrliche Torte. Alles gibt es mittlerweile auch mit rein pflanzlichen Zutaten. Ich habe für mich jetzt Premium-Donuts entdeckt – die sind quasi Hefeteig und Törtchen in einem. Wo es sie in Hamburg gibt, steht in der Vegan-Kolumne.







