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Ein Teller mit vier Donuts

Donuts von „Brammibal's“ – alle ohne tierische Zutaten. Foto: Privat.

  • Vegan-Kolumne

paidDiese Donuts machen einen auf Törtchen

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O.k., ich fange mit einem Geständnis an: Für Donuts konnte ich mich bisher nicht so richtig erwärmen. Wenn schon Fettgebackenes, dann doch Berliner – oder lieber gleich ein Stück ehrliche Torte. Alles gibt es mittlerweile auch mit rein pflanzlichen Zutaten. Ich habe für mich jetzt Premium-Donuts entdeckt – die sind quasi Hefeteig und Törtchen in einem. Wo es sie in Hamburg gibt, steht in der Vegan-Kolumne.



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