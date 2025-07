Deutschland debattiert über einen Vorschlag des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, mit dem Altersarmut durch Umverteilung der Rente in der „Boomer“-Generation eingedämmt werden soll. Zusammengefasst: Wer eine hohe Rente hat, soll etwas an Menschen mit kleiner Rente abgeben. So würden jüngere Generationen weniger belastet werden. Viele ältere Leser halten das für eine schlechte Idee. Eine junge MOPO-Kollegin schaut aus anderer Perspektive auf das Thema. Lesen Sie hier, was die junge Kollegin schreibt, ein älterer Kollege darauf erwidert und was die MOPO-Leserschaft darüber denkt.