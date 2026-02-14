Der Valentinstag, das gruselige Halloween der Liebe

Heute ist wieder Valentinstag. Sagen Sie nicht, das hätten Sie nicht gewusst! Das Heer der Herzen, das überall aufmarschiert, auf Duftkerzen und Restaurantmenüs, auf Badeschaum und Klopapier – das ganze Leben eine rosa Girlande. Kann es zu viel Liebe geben? Natürlich nicht. Niemals. Aber ehrlich: Der Valentinstag ist das gruselige Halloween der Liebe.

Ich erinnere mich noch gut an meine erste Valentinskarte: Das war Mitte der 80er Jahre und ich war Aupair in London. Der fünfjährige Knirps, auf den ich aufpasste, hat sie mir überreicht, voller Mitleid, weil seine deutsche Nanny offenbar gar niemandes Valentine war – und das im angloamerikanischen Raum schon damals als sozialer Supergau galt, wie man in jedem Teeniefilm sehen konnte. Vor dieser Schmach wollte er mich bewahren, der Kleine.

Valentinstag: Liebe schreit nicht

Süß fand ich das. Aber heute: Es ist ja nicht mit einer Karte getan. Überall wird geschrien: Kauf mich! Ich stehe für Liebe! Dabei schreit die Liebe einen nicht an. Was da schreit, ist das Marketing, das die lange, konsumunlustige Zeit zwischen Weihnachten und Ostern irgendwie überbrücken muss – und irgendwie stimmt es ja auch: Der Februar ist ein nerviger Monat, alle haben die Nase voll vom Winter, er geht aber nicht weg, da kann man etwas Abwechslung in der Deko gut gebrauchen. Herzchen drauf (Klopapier!!), Preis hoch, fertig. Im November, auch so ein doofer Monat, klappt das ebenso gut mit Kürbissen. Valentin und Halloween sind geldgierige Plastikgeschöpfe.

Überall schreit Valentinsdeko picture alliance / W2Art / Thorsten Wagner Überall schreit Valentinsdeko

Einmal im Jahr aus allen Romantik-Rohren feuern? Das ist wie einmal im Jahr der Mutti das Frühstück ans Bett bringen. Der Valentinstag ist nicht nur das Halloween, der ist auch der Muttertag der Liebe!

Ehrlich: Der 14. Februar ist ein Supertag für überschwängliche Liebeserklärungen, für sauteure Romantikevents, für Wellness zu zweit und Fünf-Gänge-Candlelight-Dinner. Aber das ist der 19. März auch. Oder der 12. Oktober! Jeder Tag ist ein Supertag für die Liebe. Und ganz wichtig: Nur weil der Valentinstag Quatsch ist, gilt das für die Romantik natürlich nicht. Die ist gar kein Quatsch! Die schwirrt immer um uns rum, jeden Tag, still, leicht und oft komplett gratis. Man muss sie nur sehen.