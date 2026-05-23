Es ist die Schocknachricht in der Tofu-Bubble. Ausgerechnet der Konzern von Theo Müller, dessen Produkte ich aus guten Gründen schon immer links liegen gelassen habe, hat die Firma Berief aus Beckum im Münsterland gekauft. Die Empörung ist groß – kein Wunder, Berief ist einer der führenden Tofu-Produzenten und stellt auch diverse Eigenmarken für Discounter sowie Supermärkte her – und nicht immer ist das auf der Verpackung erkennbar.







