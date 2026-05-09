Das Schlimmste: Wenn man nichts tut

„Wie lange hast du gebraucht, um wirklich zu reagieren? Und wie zögerlich und zimperlich bist du gewesen, als schon klar war, dass höchste Not herrscht?“ Vor knapp drei Jahren erlitt in der proppenvollen S-Bahn ein Mann, der mir schräg gegenübersaß, einen Herzinfarkt. Vor aller Augen.

Ich saß da, mit Kopfhörern auf den Ohren, und stand so derartig auf dem Schlauch, es ist auch heute noch schmerzhaft für mich. Irgendwann sprach ich den Mann endlich an. Er reagierte nicht. Ich alarmierte die Feuerwehr. Und schließlich kam jemand dazu, der energisch die Initiative ergriff und Anweisungen erteilte. Und dann wechselten wir uns ab mit der Herzmassage, bis schließlich die Feuerwehr eintraf und die Profis übernahmen.

Ich weiß noch, wie schlecht ich mich fühlte, als ich nach Hause fuhr. Und wie erleichtert ich war, als ich erfuhr, dass der Mann erfolgreich reanimiert werden konnte. Daran musste ich denken, als ich unsere Geschichte über den Mann las, dessen Herz beim Marathon stehenblieb. Den einzigen Fehler, den man machen kann, wenn jemand nicht mehr atmet, erklärte mir danach ein Rettungssanitäter: nichts tun.

In jedem Fall gut hingegen: laut werden, Leute dazurufen. 112 rufen. Hand anlegen. Herzdruckmassage. Nicht zu zimperlich sein. Im Rhythmus bleiben. Der Fachmann mahnte auch: Überall im Gesundheitssystem fehlen mehr und mehr Leute. Die Chance, dass wir im Notfall selbst Hand anlegen müssen, wird größer. Ganz schön viele gute Argumente für einen Erste-Hilfe-Kurs.