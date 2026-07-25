„Wer hat denn schon was gegen den CSD“, sagt der Kollege, als wir vor einigen Wochen darüber sprechen, wie wir über die „Pride Week“ berichten wollen. Es ist die Zeit im Jahr, in der die queere Community für ihre Rechte und gesellschaftliche Akzeptanz eintritt.

So falsch liegt er damit für Hamburg nicht: Vorm Rathaus weht die Regenbogenflagge, der Senat lädt zum Empfang – ein Merz’scher Zirkuszelt-Vergleich käme Peter Tschentscher nie über die Lippen. „Hamburg Pride“, der Verein, der den CSD organisiert, sagt, dass die Zusammenarbeit mit Politik und Polizei gut funktioniert, dass viele Unternehmen sich ernsthaft engagieren. Beim CSD selbst sind so viele Fußgruppen wie nie dabei, die Solidarität ist groß.

Alles gut also? Nun ja. Aufs „Café Uhrlaub“, eine Institution an der Langen Reihe, prasselt im Netz der Hass ein, weil die Inhaber es gewagt haben, eine Regenbogen-Markise zu installieren. Das US-Generalkonsulat hat, Donald Trump lässt grüßen, die Fördergelder für den CSD-Inklusionstruck gestrichen. Queerfeindliche Straftaten nehmen zu, auch in unserer Stadt.

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Druck auf CSDs in Deutschland wächst

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Jenseits der Stadtgrenze sieht es noch trüber aus. Vor allem im Osten des Landes stehen die CSDs unter Druck. Da wird die Kleidung für die Demo schon mal in einem Zelt gewechselt, damit der Heimweg sicher bleibt. Die Bundesregierung? Streicht dem queeren Jugendnetzwerk Lambda das Geld. „Solidarisch queer“, lautet das Motto des Hamburger CSDs: „Haltung zeigen – für eine Zukunft ohne Angst“. Eine Zukunft ohne Angst, die ist kein Selbstläufer, auch nicht in Hamburg. Dafür müssen wir alle eintreten. In der „Pride Week“ und darüber hinaus.