Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts sind während der Hitzephase Mitte Juni in Deutschland mindestens 5100 Menschen gestorben – Mathis Neuburger, stellvertretender Chefredakteur der MOPO, fordert mehr Schutz vor den Folgen des Klimawandels.

Die kurze Hitzephase Mitte Juni hat in Deutschland mindestens 5100 meist ältere Menschen das Leben gekostet. Das schätzt das Robert-Koch-Institut (RKI). Und die nächste Hitzewelle ist bereits im Anmarsch. Meteorologen warnen bereits vor einem „Katastrophensommer“ mit wochenlanger Hitzeperiode und extremer Dürre. Falls noch jemand fragt, wie sich der Klimawandel anfühlen wird: genau so. Hitzewellen werden zum neuen Normal.

In Deutschland tun wir so, als wären wir dem hilflos ausgeliefert. Kaum ein Alten- und Pflegeheim ist mit einer Klimaanlage ausgestattet. Selbst nagelneue Hamburger Schulen erhitzen sich so stark, dass Unterricht kaum möglich ist. Und in dem neuen Bürobau, in dem ich diese Zeilen tippe, ist Arbeiten bei mehr als 30 Grad kaum möglich.

Wir schützen uns mit höheren Deichen gegen steigende Pegel. Das Gleiche müssen wir jetzt mit Hitze machen. Das ist nicht mal schwer: Straßen und Plätze können mit Bäumen, Wohnungen mit Markisen verschattet, Fassaden und Dächer begrünt, Trinkwasserspender an vielen Orten installiert werden. Und natürlich benötigen wir Klimaanlagen, in Altenheimen, Kliniken, Schulen, Büros oder Dachgeschosswohnungen. Diese wie bisher zu verteufeln, ist schlicht tödlich. Denn wenn es heiß ist, haben wir ja sogar Solarstrom im Überfluss, um sie klimaneutral zu betreiben.

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