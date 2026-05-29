Bei Hamburgs Grünen blättert der Lack

Lange waren die Grünen die Gute-Laune-Fraktion im Senat. Über Jahre durften ihre Senatoren Großprojekte verkünden und Milliarden investieren. Motto: Wir drehen die großen Räder und bringen die Stadt voran.

Doch in der zweiten rot-grünen Legislatur fängt der Lack an abzublättern. In Anjes Tjarks’ Verkehrsbehörde häufen sich angesichts der vielen Baustellen (U5, Hamburg-Takt, Brücken- und Straßensanierung, Radwegeausbau, autonomes Fahren …) auch die Probleme. Der überraschende Abgang des Hochbahn-Chefs samt sofortiger Suspendierung offenbart weitere Defizite: Eines der wichtigsten städtischen Unternehmen steht ohne Führung da und es gibt bis dato nicht mal eine Erklärung, was zur abrupten Scheidung führte.

Fegebank, Blumenthal, Gallina: Hamburgs Grüne haben viele Baustellen

Gehörig rumpelt es auch in der Umweltbehörde von Katharina Fegebank: Mit der Müllverbrennungsanlage in Stellingen läuft das nächste Großprojekt völlig aus dem Kostenrahmen – und nach mehr als einem Jahr im Amt kann sie auch nicht mehr alles auf ihren Vorgänger schieben. Derweil kämpft Wissenschaftssenatorin Maryam Blumenthal mit massiven Problemen an der Uni, die Kosten sind viel zu hoch, ganze Studiengänge stehen zur Disposition – Probleme, die sie wiederum von Fegebank, ihrer Vorgängerin im Amt, geerbt hat.

Und Justizsenatorin Anna Gallina, die lieber über Verbraucherschutz und neue Gesetze spricht, muss erklären, wie Jugendliche in ihren von Personalmangel geplagten Knästen eine Revolte starten konnten …

Gutes Regieren zeigt sich eben nicht an der Größe von Ankündigungen, sondern an der Umsetzung in den Niederungen des politischen Alltags. Und da ist vor allem gutes Management gefragt. Ein etwas verzweifelter Robert Habeck drückte das 2023 so aus: „Wir sind umzingelt von Realität.“