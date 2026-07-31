Jetzt, denkt man, jetzt muss sich doch etwas ändern. Das Geschwaller von Technologieoffenheit, das doch immer nur Verbrenner meint, muss doch in Rauch aufgehen. Jetzt müsste doch vor Schreck der Fleischkonsum sinken, die neue Gasheizung, der Kampf gegen jedes Windrad, zwei Flugreisen im Jahr – das geht doch nicht mehr angesichts dieser apokalyptischen Feuerbilder. Asche auf unser Haupt.

Klimaschutz macht die Wirtschaft auch kaputt

Allein: Verändern wird sich wieder nichts. Klimaschutz ist out, der wurde von der Politik erfolgreich mit „macht die Wirtschaft kaputt“ verknüpft, die Grünen als Verbotspartei verlacht. Und wir, so viel Wahrheit muss sein, haben es willig mitgemacht, die Öko-Spielverderber sind weg, die „Du musst nichts ändern, nur die Migranten müssen weg“-Bratzen von der AfD haben Zulauf ohne Ende. Tankrabatt statt Tempolimit. Super.

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Blöd nur: Der Klimawandel macht die Wirtschaft auch kaputt. Laut einer Studie des Arbeitsministeriums kostet jeder Tag mit mehr als 30 Grad die deutsche Volkswirtschaft 431 Millionen Euro. An einigen Stationen gab es in diesem Sommer 35 solcher Tage.

Anpassung reicht nicht

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Natürlich müssen wir uns anpassen. Klimaanlagen in Krankenzimmern, Mischwälder mit wenig Unterholz, Polizeihelikopter, die für Löscheinsätze umgerüstet werden können – alles wichtige Sofortmaßnahmen. Reicht nur nicht.

Wir haben aber die Wahl, ob die Schmerzen zu einer besseren Zukunft führen. Oder ob es uns gehen wird wie dem tapferen französischen Feuerwehrmann, der am Ende beim Anblick eines verkohlten Eichhörnchens zusammenbrach.

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