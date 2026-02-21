mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Katharina Langenbach

Darum trinke ich keinen Alkohol mehr: MOPO-Reporterin Katharina Langenbach erzählt über ihre Abkehr von der Volksdroge Nr 1. Foto: Florian Quandt

  • Meinung

paidMOPO-Reporterin und Alkohol: Keine Lust mehr auf Kater

kommentar icon
arrow down

Am Tag meines 30. Geburtstags bin ich mit einem fiesen Kater aufgewacht. Und mit einer Gewissheit: Ich will und kann keinen Alkohol mehr trinken. Als hätte ich mit dem Verlassen der 20er einen Zenit überschritten. Mein Körper war nicht einfach ein Jahr älter geworden – es fühlte sich an, als hätte sich meine gesamte molekulare Struktur verändert. Gestern konnte ich noch trinken, heute fühlte ich mich wie vergiftet. Es war Zeit für eine Veränderung, dämmerte es mir in meinem hämmernden Kopf.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2026
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test