Am Tag meines 30. Geburtstags bin ich mit einem fiesen Kater aufgewacht. Und mit einer Gewissheit: Ich will und kann keinen Alkohol mehr trinken. Als hätte ich mit dem Verlassen der 20er einen Zenit überschritten. Mein Körper war nicht einfach ein Jahr älter geworden – es fühlte sich an, als hätte sich meine gesamte molekulare Struktur verändert. Gestern konnte ich noch trinken, heute fühlte ich mich wie vergiftet. Es war Zeit für eine Veränderung, dämmerte es mir in meinem hämmernden Kopf.





