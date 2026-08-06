Gerüchte über eine angeblich offene Grenze setzten Zehntausende Menschen in Bewegung. Offenbar ließ Marokko sie passieren und brachte damit Spanien und die EU unter enormen Druck. Die Krise von Ceuta zeigt, wie verwundbar Europa ist, solange es seine Grenzkontrolle autoritär regierten Nachbarn überlässt.

Weil sie an ein Gerücht glaubten, das in den sozialen Netzwerken Verbreitung fand: 72.000 Menschen aus Marokko erreichten schwimmend die spanische Exklave Ceuta und legten die Verwundbarkeit der EU offen. Marcos Moreno/picture-alliance

Die Bilder aus Ceuta waren wie geschaffen für politischen Alarmismus: Menschen, die schwimmend die Grenze erreichten, überfüllte Straßen, Soldaten an der Grenze – und sofort war wieder vom Kontrollverlust Europas die Rede. Rund 72.000 Menschen gelangten innerhalb weniger Tage aus Marokko in die Exklave. Mindestens 75 Menschen starben.

Für eine Stadt mit kaum 84.000 Einwohnern war das ein realer Ausnahmezustand. Der Beginn einer neuen Flüchtlingsbewegung, die nun ganz Europa überrollen würde, war es dennoch nicht. Die meisten Ankommenden kehrten binnen weniger Tage nach Marokko zurück. Die Behauptung, Zehntausende seien ungehindert auf dem Weg nach Frankreich, Deutschland oder Italien gewesen, war politisch wirksam – aber falsch. Nach Angaben der spanischen Regierung gelangte niemand auf das Festland. Ceuta gehört zwar zu Spanien und zur EU, liegt aber in Afrika; die Weiterreise auf die Iberische Halbinsel wird kontrolliert.

Wie Gerüchte eine Grenze öffneten

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Ein wichtiger Auslöser des massenhaften Grenzübertritts waren offenbar Meldungen über eine angeblich offene Grenze. Auf TikTok, Facebook und in Chatgruppen kursierten Videos erfolgreicher Übertritte, Karten mit Schwimmrouten und Hinweise darauf, wann die Küstenwache angeblich nicht eingreife. Hinzu kam die Behauptung, wer Ceuta schwimmend erreiche, könne nicht zurückgeschickt werden und habe Aussicht auf Arbeit oder einen legalen Aufenthalt.

Diese Behauptungen waren falsch, knüpften aber an reale Gerichtsurteile an. Der spanische Oberste Gerichtshof hatte kurz zuvor entschieden, dass auf See aufgegriffene Menschen nicht formlos nach Marokko zurückgebracht werden dürfen. Ein älteres Urteil untersagte zudem pauschale Rückführungen unbegleiteter Minderjähriger; ihre Lage muss einzeln geprüft werden. In den sozialen Medien wurde daraus die einfache Botschaft: Wer Ceuta schwimmend erreicht, darf in Spanien bleiben. Vor allem junge Marokkaner konnten so glauben, für kurze Zeit habe sich ein Weg nach Europa geöffnet.

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Die Falschmeldungen erklären, warum sich Zehntausende auf den Weg machten – nicht aber, warum sie die sonst streng bewachte Grenze passieren konnten. Zahlreiche Migranten berichteten, marokkanische Sicherheitskräfte hätten sie durchgelassen, ihnen die Richtung gezeigt oder sie zum Weitergehen gedrängt. Ein Befehl aus Rabat ist nicht belegt; angesichts der üblichen strengen Überwachung erscheint ein massenhafter Grenzübertritt gegen den Willen der Behörden jedoch wenig plausibel.

Warum der Verdacht auf Rabat fällt

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Gerade deshalb richtet sich der Verdacht auf die Regierung in Rabat. Sie weiß, wie abhängig Spanien und die EU von der marokkanischen Grenzkontrolle sind: Greifen die Sicherheitskräfte nicht ein, gerät Madrid innerhalb kürzester Zeit unter enormen Druck. Dafür musste Rabat den Grenzübertritt weder organisieren noch die Gerüchte verbreiten. Es genügte, die Kontrollen zeitweise auszusetzen und die Menschen passieren zu lassen.

Einen Präzedenzfall gibt es: Schon 2021 gelangten während eines diplomatischen Konflikts Tausende Menschen nach Ceuta, nachdem marokkanische Sicherheitskräfte die Grenze weniger streng kontrolliert hatten. Damals warf Rabat Spanien unter anderem vor, einen führenden Vertreter der Unabhängigkeitsbewegung der Westsahara medizinisch zu behandeln. Auch diesmal bestanden mögliche Motive: Marokko betrachtet Ceuta und Melilla als koloniale Überbleibsel, streitet mit Spanien über die Westsahara und beobachtet Madrids Annäherung an Algerien mit Misstrauen. Welcher Konflikt tatsächlich eine Rolle spielte, ist offen. Doch der politische Nutzen und der Präzedenzfall von 2021 erklären, warum der Verdacht auf Rabat fällt.

Ob Schlepper an der Verbreitung der Meldungen über eine angeblich offene Grenze und die Aussicht auf einen legalen Aufenthalt beteiligt waren, ist nicht belegt. Viele der Ankommenden erklärten, sie hätten lediglich den Hinweisen in sozialen Netzwerken vertraut. Auch der Ablauf spricht nicht zwingend für eine organisierte Schleusung: Weder Boote noch Fahrer waren nötig; oft genügten ein Schwimmreifen und die Erwartung, dass die Polizei nicht eingreifen würde. Madrid und Rabat versuchen dennoch, die Verantwortung vor allem einer „Schleppermafia“ zuzuschieben. Das ist für beide Seiten bequem: Spanien muss dann weniger über sein Versagen bei der Früherkennung sprechen, Marokko weniger über das Verhalten seiner Sicherheitskräfte.

Was Russland mit der Ceuta-Krise zu tun hat

Auch eine russische Beteiligung wurde in die Debatte gebracht. In Deutschland griff vor allem der CDU-Politiker Marc Henrichmann, Vorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums, diese These auf. Er verwies auf ukrainische Angaben, wonach russische Social-Media-Bots die Ereignisse ausgelöst haben könnten. Da Russland Desinformation als Instrument zur Verschärfung gesellschaftlicher Konflikte nutzt, ist eine solche Beteiligung grundsätzlich denkbar. Belege dafür, dass Moskau in Ceuta tatsächlich eine Rolle spielte, gibt es bislang jedoch nicht. Die These bleibt Spekulation.

Politisch profitierten vor allem rechte und rechtsextreme Akteure von der Ceuta-Krise. Bilder von Menschen im Wasser, überfüllten Straßen und Soldaten an der Grenze wurden rasch für politische Botschaften genutzt. In Spanien bezeichnete die rechtspopulistische Partei Vox die Ereignisse als einen kriegerischen Akt Marokkos. Die Neonazi-Aktivistin Isabel Peralta sprach von einer „Invasion“. So wurde aus einer humanitären Krise das Bild eines feindlichen Angriffs auf Spanien und Europa konstruiert.

Wie Rechte die Krise für ihre Propaganda nutzten

Italiens rechte Regierungschefin Giorgia Meloni nutzte die Ceuta-Krise, um Spaniens Migrationspolitik anzugreifen. Sie stellte einen Zusammenhang mit dem Legalisierungsprogramm von Pedro Sánchez her, obwohl dieses Menschen betrifft, die seit Jahren in Spanien leben, viele von ihnen aus Südamerika, und mit den Neuankömmlingen nichts zu tun hat. So wurde Ceuta zum Schauplatz eines innereuropäischen Richtungsstreits: Meloni stellte ihr restriktives Migrationsmodell dem spanischen gegenüber, Sánchez verteidigte seine Politik und Spaniens Grenze gegenüber Marokko.

Die EU reagierte zunächst mit Nervosität und gegenseitigen Schuldzuweisungen. Mehrere Regierungen kritisierten Spanien, Italien führte zeitweise Kontrollen für Flug- und Schiffsverbindungen aus dem Land ein. Politiker verschiedener Parteien forderten härtere Grenzkontrollen, schnellere Rückführungen und zusätzliche physische Barrieren.

Europas gefährliche Abhängigkeit

Bei ihrer anschließenden Sondersitzung bemühten sich die EU-Innenminister um Geschlossenheit. Sie versprachen Spanien Solidarität, einen besseren Informationsaustausch und eine aufmerksamere Beobachtung sozialer Netzwerke. Zudem kündigten sie ein härteres Vorgehen gegen Schleuser an. Wirklich neue gemeinsame Maßnahmen beschlossen sie zunächst nicht.

Ceuta war weder der Auftakt einer neuen europaweiten Migrationsbewegung noch eine bloß aufgeblasene Episode. Es war eine humanitäre Katastrophe und ein Lehrstück über Europas Abhängigkeit: Gerüchte setzten Zehntausende Menschen in Bewegung, das Aussetzen marokkanischer Kontrollen überforderte eine spanische Stadt und entfachte einen Streit in der EU. Ob Rabat dies bewusst herbeiführte, ist unbewiesen. Doch solange Europa seine Außengrenzen vom Verhalten autoritär regierter Nachbarn abhängig macht, bleibt es verwundbar und erpressbar.