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Ein Mann sitzt am Fenster

Als Andys Vater erfährt, dass sein Sohn schwul ist, droht er ihm mit dem Tod. Foto: Fisherman-Uwe

paid„Mein Vater wollte mich umbringen, weil ich schwul bin“

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Queerfeindliche Gewalt passiert nicht nur nachts auf der Straße. Sie passiert auch dort, wo Menschen eigentlich Schutz suchen: in der eigenen Familie. Als Andy Sharifs Vater erfährt, dass sein Sohn schwul ist, droht er ihm mit dem Tod, verfolgt ihn bis vor die Haustür. „Ich habe meinen Vater verloren, weil ich schwul bin und er damit nicht klarkommt“, sagt der heutige Psychotherapeut. Jahre später sieht er seinen Vater dann plötzlich wieder.

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