Das mag die Frau, die Hamburgs Gastro-Start-ups fördert

Christin Siegemund hat in der HafenCity einen Ort für guten Geschmack gegründet: das „Foodlab“ – Experimentierküche für kulinarische Start-ups, Ort für kreativen Austausch und ein Café mit Blick auf Magdeburger Hafen und Baakenhafen. Was sie an Hamburg mag und wie sie tickt, verrät sie im MOPO-Fragebogen.

1. Wenn Sie einen Tag alles in Hamburg entscheiden könnten, worum würden Sie sich kümmern?

Wahrscheinlich würde ich mich um meine Herzensthemen kümmern: Förderung von Unternehmen aus der Food-Branche, sowohl ansässige Unternehmen als auch Unternehmen, die sich in Hamburg ansiedeln möchten, und um das Thema Ernährung in der Gemeinschaftsverpflegung – von Kitas über Schulen bis hin zu Krankenhäusern. Ich glaube fest daran, dass nur eine gesunde Gesellschaft eine gute Gesellschaft ist – und das muss meines Erachtens nach gefördert werden.

2. Welcher Hamburger Stadtteil ist der schönste?

Wenn ich mich entscheiden muss, dann wahrscheinlich das Treppenviertel: ein cooler Mix aus nordischem Charme mit all den Kapitänshäusern und ein bisschen Dolce Vita.

3. Welche drei Dinge machen Sie glücklich?

Blauer Himmel, der erste Kaffee am Morgen und Yoga.

4. An welchem Ort in Hamburg geht Ihnen das Herz auf?

Jeden Morgen, wenn ich (meistens mit dem Fahrrad) auf die Außenalster an der Krugkoppelbrücke zufahre – bei jedem Wetter einfach unfassbar schön.

Die Krugkoppelbrücke an der Außenalster (Archivbild) IMAGO/BREUEL-BILD Die Krugkoppelbrücke an der Außenalster (Archivbild)

5. Wer ist Ihr Lieblingshamburger?

Mein Opa Ahrens. Weil er für mich das Sinnbild eines Hamburgers verkörperte: mit Schiebermütze, Plattdeutsch sprechend und gerne mal „nach“ mit „zu“ verwechselt – er ging halt „nach Karstadt“.

6. An welchem Ort hatten Sie Ihren ersten Kuss?

Den allerersten? Im Kindergarten in Bramfeld im Gebüsch.

Das könnte Sie auch interessieren: Neuer „Katzentempel“ in Hamburg wird später fertig – das ist der Grund

7. Welche TV-Sendung schauen Sie gerne und schämen sich (ein bisschen) dafür?

O.k., jetzt oute ich mich: Ich bin den Netflix- und Amazon-Serien aka Reality-Shows verfallen … herrlich zum Sich-berieseln-Lassen.