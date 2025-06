Weltklasse-Pianist: „Mein größter Absturz? Ist 30 Jahre her“

„Acht Fragen“ mit Joja Wendt (60). Der Weltklasse-Pianist und Komponist ist für seine Auftritte um den Globus gereist – am Ende hat es ihn wieder in seine Heimat an der Elbe gezogen. Hier lebt er mit seiner Frau und seinen zwei Kindern.

1. Einen Tag Erster Bürgermeister – was wäre Ihre erste Amtshandlung? Baustellen und Straßensperrungen sinnvoll digital koordinieren.

2. An welchem Ort in Hamburg geht Ihnen das Herz auf? In der „Alsterperle“ an der Außenalster: Segelboote im Blick und eine Mischung aus internationalem Publikum und Hamburgern. Alle sind offen und haben Zeit für ein kurzes Gespräch. Diese freundlich-fröhliche Kommunikation zeichnet Hamburg aus.

3. Mein Lieblingshamburger oder meine Lieblingshamburgerin (und warum): Ich kann mich schwer entscheiden zwischen Helmut Schmidt und Heidi Kabel. Er ein gebildeter Politiker mit einem ausgesprochenen Sinn für politische Diskussionskultur. Und sie ein Phänotyp der Hamburger Kodder-Schnauze mit einem ausgesprochenen Sinn für trockenen Humor.

4. Der schönste Stadtteil Hamburgs (und warum): Hohenfelde! Etwas unterschätzt, schöne Mischung: Zwischen der bunten Langen Reihe in St. Georg und dem feinen („auf der“ ) Uhlenhorst.

5. Mein liebstes Hamburg-Klischee – und was dran ist: Hamburg, die weltoffenste und liberalste Stadt Deutschlands – und das ist völlig korrekt!

6. Diese Hamburger Spezialität ist unverzichtbar – und diese völlig überschätzt: Labskaus ist unverzichtbar und das Rundstück mit Mett überschätzt (lecker, aber nicht mehr zeitgemäß)

7. Drei Dinge, die mich glücklich machen: Um die Alster joggen, in der Elbphilharmonie oder Laeiszhalle ein Konzert geben, kiezen gehen.

8. In diesem Laden hatte ich meinen schlimmsten Absturz: Im „Sperl“ am Großneumarkt, unserer Stamm-Musikkneipe. Ist aber schon 30 Jahre her.