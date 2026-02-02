Ariop A. kam im Rahmen eines humanitären Aufnahmeprogramms nach Deutschland und beging anderthalb Jahre später ein unfassbares Verbrechen im U-Bahnhof Wandsbek Markt. Nun gibt die Sozialbehörde weitere Details zu dem Südsudanesen bekannt, der sich am 29. Januar mit einer völlig unbeteiligten, 18 Jahre alten Iranerin vor eine einfahrende U-Bahn stürzte und dabei die junge Frau und sich selbst tötete.



