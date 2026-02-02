mopo plus logo
Trauernde legen Kerzen und Blumen am U-Bahnhof Wandsbek Markt ab. Am Donnerstag hatte ein 25-Jähriger eine 18-Jährige in den Tod gerissen, als er sich vor eine einfahrende U-Bahn warf.

Trauernde legen Kerzen und Blumen am U-Bahnhof Wandsbek Markt ab. Am Donnerstag hatte ein 25-Jähriger eine 18-Jährige in den Tod gerissen, als er sich vor eine einfahrende U-Bahn warf. Foto: dpa

  • Wandsbek

paidEr zerrte eine 18-Jährige in den Tod: Neue Details zum Täter von Wandsbek

Ariop A. kam im Rahmen eines humanitären Aufnahmeprogramms nach Deutschland und beging anderthalb Jahre später ein unfassbares Verbrechen im U-Bahnhof Wandsbek Markt. Nun gibt die Sozialbehörde weitere Details zu dem Südsudanesen bekannt, der sich am 29. Januar mit einer völlig unbeteiligten, 18 Jahre alten Iranerin vor eine einfahrende U-Bahn stürzte und dabei die junge Frau und sich selbst tötete.

