Er zerrte eine 18-Jährige in den Tod: Neue Details zum Täter von Wandsbek
Ariop A. kam im Rahmen eines humanitären Aufnahmeprogramms nach Deutschland und beging anderthalb Jahre später ein unfassbares Verbrechen im U-Bahnhof Wandsbek Markt. Nun gibt die Sozialbehörde weitere Details zu dem Südsudanesen bekannt, der sich am 29. Januar mit einer völlig unbeteiligten, 18 Jahre alten Iranerin vor eine einfahrende U-Bahn stürzte und dabei die junge Frau und sich selbst tötete.
Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.