Großeinsatz in Industriegebiet: Mehrere Container in Flammen

Zwei Löschzüge der Feuerwehr bekämpfen in Wilhelmsburg ein Feuer, das in mehreren Containern im Gewerbegebiet ausgebrochen ist. Auch ein Boot ist im Einsatz.

Auf einem Firmengelände am Pollhornweg in Hamburg-Wilhelmsburg ist am späten Nachmittag ein Brand in mehreren Containern ausgebrochen. In den betroffenen Containern waren Maschinenteile gelagert, die sich in Holzkisten befanden. Seit 15.55 Uhr sind Feuerwehr und Polizei mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Feuer in Containern: Nachlöscharbeiten dauern an

Über dem Stadtteil war eine dichte Rauchwolke deutlich sichtbar. Zur Brandbekämpfung und Lageerkundung wurden auch Kräfte auf dem Wasser eingesetzt, darunter das Feuerlöschboot „Dresden“ sowie das Polizeiboot „Elbe Zwei“. Verletzt wurde bislang niemand, so ein Sprecher der Feuerwehr.

Laut dem Sprecher seien „keine offenen Flammen mehr sichtbar.“ Die rund 45 Einsatzkräfte seien allerdings noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Weitere Informationen zu Schadensumfang und Ursache liegen derzeit noch nicht vor.