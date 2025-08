Mehr Trinkwasserbrunnen für Hamburg

In der Hitze des Sommers ist ausreichend Flüssigkeitszufuhr besonders wichtig. Doch nicht jeder kann sich immer und überall Trinkwasser leisten. Mehr kostenlose Spender sollen in Hamburg helfen.

SPD und Grüne in Hamburg wollen das Angebot von kostenlosen Trinkwasserspendern in der Stadt schnell ausbauen. In einem gemeinsamen Antrag der Regierungsfraktionen wird der rot-grüne Senat aufgefordert, „kurzfristig mehr Trinkwasserbrunnen aufzustellen, um das öffentliche Trinkwasserangebot deutlich auszuweiten“.

Die bisherigen Anstrengungen seien „zu intensivieren und auf alle Stadtteile auszuweiten, um eine flächendeckende Versorgung zu gewährleisten“, heißt es in dem Antrag weiter, über den die Bürgerschaft nach der Sommerpause entscheiden soll.

Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen:

– Traumhaus zum Schnäppchenpreis: Immer mehr Norddeutsche zieht’s nach Dänemark

– Streit ums Kirchenasyl: Pastor ärgert Bürgermeister Tschentscher

– Kanu, Kino und fremde Galaxien: Der Bezirk Nord zwischen Stadtflair und Natur

– Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

– 20 Seiten Sport: Was sich für HSV-Fans in der Bundesliga ändert & St. Paulis Stadion-Pläne

– 20 Seiten Plan7: Die legendären Sludge-Metaller The Melvins in der Markthalle & Ausgehtipps für jeden Tag

Mohrenberg: „Trinkwasser darf nicht vom Stadtteil abhängen“

In der Hitze des Sommers sei der einfache, kostenfreie Zugang zu Trinkwasserspendern besonders wichtig, sagte der umweltpolitische Sprecher der SPD-Fraktion Alexander Mohrenberg. „Kostenloses und sauberes Trinkwasser ist auch eine Frage der sozialen Gerechtigkeit und darf in Hamburg nicht vom Geldbeutel oder dem Stadtteil abhängen.“ Der Fokus solle auf zentralen Orten, belebten Plätze und Bereiche liegen, in denen Sport getrieben wird.

Das könnte Sie auch interessieren: Hauptbahnhof-Elend: Neuer Starttermin für XL-Hilfsprojekt steht fest

Der Umweltexpertin der Grünen, Lisa Maria Otte sei wichtig, „dass wir hierbei neben Menschen auch an Tiere wie Vögel oder Hunde denken“, wie sie sagte. „Deshalb sollen möglichst viele Trinkwasserspender integrierte Wasserschalen haben, aus denen unsere Vierbeiner und Co ganz einfach trinken können.“

Die ersten Wasserspender für Mensch und Tier gebe es bereits in Wilhelmsburg und an der Alster. Insgesamt verfügt Hamburg derzeit über 54 öffentliche Trinkwasserbrunnen. (dpa/mp)