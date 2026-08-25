Thomas Model, Leiter der Verkehrsdirektion Hamburg, spricht im MOPO-Interview über mehr Kontrollen, Tempo 30 – und wo die Stadt aus seiner Sicht nachbessern muss.

Tempo 30, Radverkehr, mehr Kontrollen: Thomas Model ist seit zehn Monaten Hamburgs oberster Verkehrspolizist. Im Interview mit der MOPO spricht er über die größten Streitpunkte auf den Straßen der Stadt. Gleichzeitig wehrt er sich gegen die häufig geäußerten Vorwürfe, die Polizei würde den Ausbau von Tempo 30 in der Hansestadt blockieren.

MOPO: Unterstützen Sie Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit in Hamburg?

Thomas Model: Tempo 50 ist in Deutschland die innerörtliche Regelgeschwindigkeit – das gilt auch für Hamburg. Tempo 30 setzen wir gezielt dort ein, wo es die Sicherheit erhöht, zum Beispiel vor Schulen oder in Wohngebieten. Eine generelle Einführung von Tempo 30 ist aktuell nicht geplant. Wir beobachten die Diskussionen dazu genau und bringen uns aktiv für sichere und flüssige Mobilität in Hamburg ein.

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Bei Tempo 30 Regelgeschwindigkeit könnte man für den Fließverkehr ja Ausnahmen an den großen Hauptstraßen einrichten. Dort würde weiterhin Tempo 50 gelten.

Wo Straßen breit genug sind, sichere Rad- und Fußwege bestehen, keine schützenswerten Einrichtungen anliegen und keine besonderen Gefährdungen erkennbar sind, sehe ich derzeit keine rechtliche Grundlage für Tempo 30. Aber es gibt natürlich gute Gründe für Tempo 30, wie Schulen, Krankenhäuser, Seniorenheime oder Lärmschutz. In diesen Fällen prüfen wir das und setzen es, wenn es rechtlich möglich ist, auch um. Mit Blick auf den Verkehrsfluss wären häufige Wechsel zwischen Tempo 30 und 50 problematisch. Zudem darf die Beschilderung im Straßenverkehr keine Rätsel aufgeben.

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Einrichtungen wie Schulen sind aber kein Garant für eine Tempo-30‑Entscheidung. Das sind immer Einzelfallprüfungen bei der Polizei, die das zuletzt in der Alsterdorfer Straße abgelehnt hatte, obwohl dort mehrere Schulen liegen. Wieso?

Wenn eine Straße übersichtlich ist und Ampeln oder Fußgängerüberwege bestehen, kann auch in der Nähe einer Schule Tempo 50 vertretbar sein. Entscheidend sind bei der Beurteilung von Örtlichkeiten eben auch die konkrete Gefährdungs- und Unfallsituation. Würde jede soziale Einrichtung automatisch Tempo 30 auslösen, müsste es in fast der gesamten Stadt gelten. Das ist weder im Sinne des Gesetzes noch in einer stark frequentierten Großstadt wie Hamburg praktikabel.

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Können Sie trotzdem nachvollziehen, dass vor allem in der Bezirkspolitik der Eindruck entsteht, die Polizei verhindere aktiv Tempo 30?

Diesen Vorwurf hören wir immer wieder – während andere uns für zu progressiv halten. Wir wollen nichts verhindern, müssen aber jeden Antrag rechtlich prüfen. Solange Tempo 50 die Regelgeschwindigkeit ist, muss jede Abweichung begründet werden. Wir setzen die Vorgaben um, die politisch beschlossen wurden.

Nun ist ja aber erhöhte Geschwindigkeit immer noch die häufigste Unfallursache in Hamburg …

Genau, überhöhte bzw. nicht angepasste Geschwindigkeit und Abstand waren und sind weiter Hauptunfallursachen. Deshalb handelt es sich bei den 50 km/h innerorts auch um die zulässige Höchstgeschwindigkeit, das wird in diesem Zusammenhang gerne vergessen. Bedeutet aber: Dort, wo es rechtlich erlaubt ist und geht – weil beispielsweise die Witterungsverhältnisse es zulassen – darf 50 gefahren werden. Wenn nicht, muss die Geschwindigkeit reduziert werden. Letztendlich gilt immer: Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und Rücksicht! Um den Hauptunfallursachen entgegenzuwirken, verstärken wir die bereits jetzt schon umfangreichen Kontrollen bei Geschwindigkeit, Abstand und auch Rotlicht. Zudem sind weitere stationäre Blitzer geplant, unter anderem an der Norderelbbrücke. Darüber hinaus setzen wir bei der Verkehrsüberwachung Drohnen ein. Sie dokumentieren zum Beispiel Rotlicht- und Abstandsverstöße.

Und wie sollen Radfahrer besser geschützt werden?

Wir haben Präventionsarbeit an Schulen weiter intensiviert und wollen noch stärker mit Verbänden wie dem ADFC zusammenarbeiten. Dabei geht es nicht darum, Radfahrer für Unfälle verantwortlich zu machen, sondern alle Verkehrsteilnehmer für Risiken zu sensibilisieren.

Sind auch mehr Lkw-Kontrollen geplant? In den ersten vier Monaten 2025 gab es lediglich sechs.

Das ist auch eine Frage der Machbarkeit. Die Unfallzahlen sind gegenüber 2025 derzeit nicht gestiegen, dennoch ist jeder Verunglückte einer zu viel. Handlungsbedarf gibt es bei Lkw-Abbiegeunfällen, E-Scootern, Senioren und überhöhter Geschwindigkeit. Mit 640 Beschäftigten in der Verkehrsdirektion müssen wir Prioritäten setzen – für mich liegt der Schwerpunkt auf Geschwindigkeitskontrollen. Den Lkw-Verkehr behalten wir dennoch im Blick: In diesem Jahr haben wir bereits 18 Lkw-Abbiegekontrollen durchgeführt, im vergangenen Jahr waren es insgesamt 28. Zusätzlich führen wir regelmäßig Schwerlastkontrollen durch.

Sie haben in der Vergangenheit bereits eine Verkehrskultur beschrieben, in der Fehler kaum verziehen werden. Woher kommt das Ihrer Ansicht nach?

Meine Wahrnehmung ist, dass unsere Gesellschaft zunehmend rücksichtsloser und in Teilen aggressiver miteinander umgeht. Das zeigt sich auch im Straßenverkehr. Die unterschiedlichen Verkehrsteilnehmer bringen immer weniger Verständnis füreinander auf. Alle wollen möglichst schnell an ihr Ziel, dabei gehen häufig Geduld und Rücksicht verloren. Ich glaube, ein runder Tisch mit allen Interessenvertretern, um gemeinsam an Lösungen zu arbeiten, könnte allen zugutekommen.

Wie könnte das denn Ihrer Meinung nach aussehen, Verkehrsraum gemeinsam zu gestalten?

Die Verkehrswende und der Ausbau des Radverkehrs sind richtig. Trotzdem eignet sich nicht jede Straße oder Kreuzung gleichermaßen. Man muss im Einzelfall prüfen, was überhaupt räumlich und sicherheitstechnisch möglich ist. Mein Eindruck ist zuweilen, dass Programme häufig langfristig geplant werden, sich die tatsächliche Verkehrssituation allerdings derart schnell verändert, dass nach – aus verkehrsplanerischer Sicht – recht kurzer Zeit wieder Anpassungen erforderlich wären.

Aber wenn das Ziel der Verkehrswende ist, mehr Radfahrer auf die Straßen zu bringen – muss man dann nicht sogar mehr dafür ausbauen?

Ja. Radfahrer sollten möglichst häufig räumlich von Autos und Fußgängern getrennt werden. Wo der Platz dafür fehlt, darf der Ausbau aber nicht erzwungen werden, wenn dadurch neue Gefahren entstehen. Dazu kommt beispielsweise das militärische Straßengrundnetz, das seit Beginn des Ukraine-Krieges wieder an Bedeutung gewonnen hat. Das besagt, dass auch Verkehrswege für militärische Kolonnen vorgehalten werden müssen. Man sieht, die Planung des Verkehrsraums hängt von vielen Faktoren ab und muss vieles berücksichtigen – das darf man nicht außer Acht lassen.

Haben Sie ein Beispiel für einen Verkehrsraum, der aus Ihrer Sicht nicht gut geplant wurde?

Ohne es fachlich zu bewerten, finde ich das Projekt „freiRaum Ottensen“, das autoarme Quartier, spannend. Ich finde die Idee großartig, aber auch hier sieht man: Auf der einen Seite gibt es die, die den gewonnenen Freiraum schätzen, auf der anderen Seite aber ist dann immer die Frage: Was ist mit den Gewerbetreibenden, Rettungsfahrzeugen oder den Menschen, die aufs Auto angewiesen sind?

Aber bei „freiRaum Ottensen“ wurde ja wirklich jahrelang sehr aufwendig geplant. Da war die Polizei doch mit an Bord?

Und so soll es auch sein. Insbesondere bei großen oder neuartigen Projekten wie beispielsweise dem Neubau der U5 oder „freiRaum Ottensen“ ist es meiner Meinung nach sehr sinnvoll, alle Beteiligten möglichst frühzeitig an einen Tisch zu holen. Sie sehen, ich bin ein Freund davon, viel miteinander zu sprechen und so erst gar keine Konflikte aufkommen zu lassen bzw. diese im Vorfeld konstruktiv zu lösen. Wir als Polizei sind in der Regel immer sehr nah dran und versuchen, durch unsere Expertise Kompromisse zu ermöglichen.