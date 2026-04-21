Mehr Platz für Bildung und Betreuung: Schule bekommt Neubau

Die Grundschule Wesperloh in Osdorf wächst weiter: Ein Neubau schafft zusätzliche Klassenräume, eine neue Mensa und eine Kita. Das rund 10,5 Millionen Euro teure Projekt soll Ende 2026 fertiggestellt werden.

Mit dem Erweiterungsbau wird die Schule künftig fünfzügig (also fünf Parallelklassen pro Jahrgang). Geplant sind fünf neue Klassen- und Differenzierungsräume, ein Mehrzweckraum sowie eine Mensa mit Vitalküche für bis zu 675 Kinder. Auch der Außenbereich wird erweitert – unter anderem mit Sportfläche, Laufbahn, Schulgarten und Terrasse.

So soll die Grundschule Wesperloh einmal aussehen. Visualisierung Gruppe GME Architekten BDA So soll die Grundschule Wesperloh einmal aussehen.

Neubau bringt mehr Platz für Schule und Kita

Im selben Gebäude entsteht außerdem eine neue Kita der Ballin Stiftung mit Platz für 100 Kinder. Vorgesehen sind barrierefreie Gruppen-, Schlaf- und Therapieräume sowie eine eigene Außenspielfläche. Der Neubau soll sich in das Gelände mit altem Baumbestand einfügen.

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Schulsenatorin Ksenija Bekeris sagte beim Richtfest: „Damit werden wir nicht nur den steigenden Anmeldezahlen an der Schule gerecht, sondern verbinden hier auf einem Gelände einen Schulstandort mit einem Kitagebäude und einer gemeinsamen Mensa.“ (js)